Fel kell vennie az NB I-es tempót a szegedi röplabdacsapatnak

A férfi röplabda NB I A csoportjának 8. fordulójában a Vidux-Szegedi RSE 3:0-ra kikapott a MAFC otthonában.

A bajnoki dobogóra is esélyes fővárosiak ellen ez az eredmény papírformának számít, de a Tisza-partiak ve­­zetőedzője szerint a budapesti találkozón több pontot is szerezhettek volna, ha tanítványai kihozzák magukból a maximumot.

Nusser Elemér: – A meccs alakulása olyan volt, amire lehetett számítani, de lehetett volna jobb is, ha sikerül azt hoznunk, amit valóban tudunk. Több van a fiúkban, és ezt az edzéseken bizonyítják is. Csak az a helyzet, hogy amit a tréningeken tízből nyolc alkalommal jól megcsinálnak, abból alig látok valamit vissza a mérkőzéseken. Ezúttal is voltak nagyon szép jelenetek, olyan pontszerzések, amelyekből sokkal több kell, és a srácok meg is tudják csinálni. Meg kell tanulnunk kihozni magunkból a maximumot, és megbecsülni a lehetőségeinket, hiszen ha­marosan olyan találkozó vár ránk, amelyen nem pusztán győzelmi esélyünk lesz, de kötelező is lesz megnyerni. Jövő héten a Pécs együttesét fogadjuk, addig a tréningeken és a Kecskemét elleni bajnokin kell nyerő formába lendülnünk. Látszik, hogy még nem vettük fel az NB I tempóját, a fizikális rész mellett gondolkodásban is igaz ez, hiszen későn reagálunk olyan helyzetekre, amelyeket meg tudnánk oldani. Át kell állni fejben az élvonalra, fel kell gyorsulnunk, és most már sürget minket az idő.