Félbe kellett szakítani a meccset

Maratoni hosszúságú meccset játszott kedden a Naturtex-SZTE-Szedeák a Paks otthonában. No, nem a hosszabbítások szóltak közbe, hanem az időjárás.

Az esőzés miatt összegyűlt vizet ugyanis nem tudta elvezetni a paksi csarnok tetőszerkezete, így az a pálya egy helyén beázott. A második negyedet ezért el sem kezdték, majd több mint kétórás várakozás kezdődött, mire megszületett a döntés. A versenynaptár sűrű, hiszen pénteken már a harmadik meccset kell játszani a kiírás szerint, ezért végül úgy döntöttek, hogy lejátsszák a találkozót.

A paksi csarnok problémája egyébként nem új keletű, mint azt Kiss Zsolt, a szegediek másodedzője elmondta, annak idején, mintegy 18 évvel ezelőtt, amikor játékosként szerepelt az ASE-ban, akkor is beázott már a csarnok – ez azóta sem változott. Sőt, úgy tudjuk, a paksiak hétfőn csak az egyik térfélen tudtak edzeni, szintén a beázás miatt.

Idő bőven volt gondolkozni, a versenyszabályzat szerinti 60 percet bőven túlléptük, ám egy óra várakozás után sem volt döntés.

Végül hosszas kupaktanács után a meccs folytatása mellett döntöttek.

A szegediek azt szerették volna, hogy szerdán egy semleges helyszínen vagy az újszegedi sportcsarnokban találkozzon a két csapat, ám ebbe a paksiak nem mentek bele, így folytatták a meccset.

A közel kétórás közjáték sem zökkentette ki Szekulovics csapatát Pakson.

Az első, megnyert negyed után közel két órát kellett várni a folytatásra a Naturtex-SZTE-Szedeáknak Pakson. A csarnok ugyanis beázott, így erre a problémára csak jóval két órával a meccs kezdete után találtak orvoslást: bár szerettek volna halasztani a felek, de mivel pénteken már a párharc harmadik meccse volt, nem igazán volt erre lehetőség.

A közjáték után azonban remekül jött ki a folytatásra a Szedeák: egy 8–0-ás futással megalapozták az előnyüket, amit a folytatásban csak növeltek.

A gyorsindításokkal teljesen szétszedték a Paks játékát, ráadásul a triplák is ültek a szegedi oldalon.

Az ASE-nak abszolút nem volt válasza a szegedi játékra, hiába voltak faultgondjai Dickey-nek és Govensnek is, ezt is átvészelte a Naturtex. Akárcsak Szegeden, Pakson is minden elemben felülmúlta a Szedeák ellenfelét, és nem volt kérdés, hogy ezt a meccset is megnyeri. Ezzel pedig már 2–0-ra vezet a párharcban, és pénteken le is zárhatja a szériát, ha nyerni tud a harmadik meccsen.

Paks–Naturtex-SZTE-Szedeák 69–92 (22–24, 18–32, 14–22, 15–14)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, negyeddöntő, 2. mérkőzés. Paks, zárt kapuk mögött. Vezette: Földházi, Török, Boros.

Paks: Kovács, Capers 6, Valerio-Bodon 7/3, Lóránt 11/3, Jackson 7. Cserék: Paige 12/6, Shepard 8, Kis, EILINGSFELD 12, Gulyás, Pupp 3/3, Velkey 3. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Kerpel-Fronius G. 5/3, GOVENS 13/3, BROWN 18/6, Dzseletovics 13/3, DICKEY 16. Csere: Bognár 7/3, Keller 3/3, Mayer 3/3, Olasz, Polányi, Balogh. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Szrecsko Szekulovics: – Furcsa meccs volt, hiszen a beázás miatt hosszú szünet után folytatódott a játék. Nem szabad hátradőlnünk, kettő-nullra vezetünk a párharcban, és pénteken szeretnénk is lezárni, büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen koncentráltan játszottak a mai napon.