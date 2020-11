Felfüggesztették a férfi asztalitenisz extraligát

Egy ideig nem rendeznek több mérkőzést a férfi asztalitenisz extraligában: a Magyar Asztalitenisz Szövetség döntése értelmében felfüggesztették a küzdelmeket, így a Floratom Szeged AC sem lép pályára.

A Magyar Asztalitenisz Szövet­ség külön megvizsgálta a férfi extraliga folytatásának lehetőségét, de a szigorító intézke­désekből adódóan több csapatnak is gondjai adódnak a játékhellyel, így a legmagasabb férfi bajnoki osztályban is felfüggesztették a küzdelmeket.

A Floratom Szeged AC-re még négy mérkőzés várt volna 2020-ban, ám a szövetség határozatának értelmében egy ideig nem játszik bajnoki mérkőzést a szegedi csapat.

– Korábban úgy volt, hogy bezár a terem is, tegnap már azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mégsem, így ha visszafogottabban is, de edzésben maradunk attól függetlenül, hogy nem rendeznek mérkőzéseket. Sok csapatnak általános vagy középiskolai tornaterme van, ahova nem lehet bemenni, így érthető a szövetség döntése, és számítottunk is rá, hogy ez következik majd – nyilatkozta Lukács Levente, a Floratom edzője.

A MOATSZ egyébként november 10-től valamennyi csapatbajnoki osztályban felfüggesztette a mérkőzéseket, és ugyancsak későbbi rendelkezésig elhalasztotta az újonc, serdülő, ifjúsági Top 24 versenyeket, illetve az újonc és ifjúsági országos csa­pat­bajnokságokat is.