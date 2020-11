Felgyorsulnak az események

Mivel a magyar válogatottnak el kellett hagynia a szlovéniai buborékot, ahol két Eb-selejtezőt játszott volna, az MKOSZ lépett, így minden csapatnak pótolnia kell az elmaradt meccseit. Ennek értelmében a Szedeák hat nap alatt három meccset játszik, először ma a Szolnokot fogadja.

Egy hónapos bajnoki szünet után hat nap alatt háromszor is pályára lép a Naturtex-SZTE-Szedeák, miután a magyar válogatottnak a csapat pozitív koronavírus-teszteket produkáló játékosai miatt el kellett hagynia a ljubljanai bu­borékot, ahol a szlovén és az osztrák csapattal játszott volna Eb-selejtezőt. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége úgy határozott, minél hamarabb pótolni kell a korábbról elmaradt meccseket, így a Szedeák programja is alaposan módosult: ma 18 órától a Szolnok érkezik Szegedre, szerdán Pakson vizitál Szrecsko Szekulovics együttese, míg szombaton a Zalaegerszeg jön az újszegedi sportcsarnokba.

– Nagyon jól éreztem magam az elmúlt két hétben, sok pozitív dolgot adott a válogatott összetartása, de a vírushelyzetet nem tudjuk kontrollálni. Természetesen mindenki játszani szeretett volna, de most az egészség az első és a legfontosabb, így tudomásul vettük a döntést – nyilatkozta a válogatotthoz visszatérő Govens Darrin, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa. A klubhoz nyáron ér­­­kezett játékos kitért rá, bár jól kezdték az idényt, de most azon dolgoznak, hogy a folytatásban is hasonlóan jó eredményeket érjenek el.

Ilyen előzmények után ne­­héz jósolni, mit is hozhat a mai meccs: bár múlt szerdán Szolnokon egy felkészülési meccs erejéig (71–56) összecsapott a két csapat, de azon a találkozón a két gárdából a válogatottnál érdekelt játékosok nem játszottak – nem volt ott például a korábbi szegedi játékos, Juhos Levente sem, aki már a Szolnokot erősíti.