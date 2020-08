Feltöltődött a Balatonon

A legnagyobb magyar vitorlásverseny, a Kékszalag idei mezőnyében ott volt az NKM Szeged VE kajakosa, Birkás Balázs is. A szegediek vitorlása éppen több, mint 44 óra alatt ért célba.

– Szerettem volna tartalmasabban vitorlázni, ez szombat hajnalban jött össze, akkor jó szelünk volt. Hosszú és tanulással teli időszak volt, nekem pedig különösen hasznos, mert nem kerültem olyan stresszhelyzetbe, ahol igazán kapkodni kellett volna, így sokat tanulhattam. Magyarország legnevesebb vitorlásversenyén vettünk részt, ennél nagyobb vágya egy kezdő vitorlázónak nem is lehet, a Balatont megkerülni egyébként is csodás dolog, hát még mindezt hajóval megtenni – mondta lapunknak Birkás Balázs annak kapcsán, hogy részt vett az 52. alkalommal megtartott Kékszalagon.

A szegedi vitorlás 44 óra 17 másodperc alatt ért körbe a Balatonon, mint az NKM Szeged VE kajakosa kitért rá, ilyenkor a kis szelet befogni a legnehezebb, de tartalmasan telt az idő számára, hiszen jól érzi magát a konyhában is. Amíg nem a fedélzeten volt, akkor szendvicseket vagy ­frissítőket csinált a többiek számára.

– Ha időm engedi, szeretek új dolgokat csinálni szabad­időmben, így jött a vitorlázás is, persze a sport mindig az első számomra. Most van időnk hasonló dolgokra, ezek az élmények tesznek gazdagabbá. Törekszem arra, hogy mindezek a tevékenységek valamit adjanak hozzá a kajakoséletemhez is. Tudok meríteni abból az energiából, amit a Kékszalagon kaptam, a hétvége óta csak mosolygok – tette hozzá a világbajnok kajakos.

Kitért rá, Kipper György hajóskapitányuk már oktatásból érkezett a Kékszalagra, amely alatt nem is aludt, így több mint két napon át volt talpon – mint azt ennek kapcsán Birkás Balázs megjegyezte, a legnagyobbtól tanulhatott a Kékszalag alatt.

A kajak-kenus élet hamarosan újraindul, hiszen augusztus 24–26. között rendezik a magyar bajnokságot Szolnokon.

– Jó lesz már versenyezni, annak ellenére, hogy még mindig nem mentünk pályát. Olyan munkát végzünk most Hüvös Viktorral, amely később, akár a jövő évre is jelenthet alapot, ezt igyekszünk most kihasználni – zárta Birkás Balázs.