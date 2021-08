Folytatás hazai pályán

Mindkét Csongrád-Csanád megyei csapat pályaválasztóként játszik az NB III. 2., hétközben megrendezendő fordulójában. A HFC a Dunaújvárost, a Makó pedig a Vácot fogadja.

Ezt ne hagyja ki! Ezért emeli az adókat a baloldal

Az elmúlt hétvégi szünetet követően hétközi fordulóval folytatódik az NB III.-as bajnokság: sőt, a héten rögtön két játéknapot is rendeznek. Ma mindkét Csongrád-Csanád megyei csapat itthon játszik.Nagyszerű győzelemmel indította a szezont a Hódmezővásárhelyi FC, amely a Cegléd otthonában tudott nyerni. Most hazai pályán is bemutatkoznak a kék-sárgák, igaz, esetükben ez ebben a szezonban a mórahalmi pályát jelenti, hiszen a fedett lelátó hiányában a homokháti városban rendezi meg hazai meccseit a HFC. A vásárhelyiek azzal a Dunaújvárossal találkoznak, amelyet az előző szezonban oda-vissza le tudtak győzni.

– A vásárhelyi labdarúgásra ráfért az, hogy tétmérkőzésen is sikereket érjen el. Az első fordulóban nagyon értékes három pontot szereztünk, a kupameccset pedig kötelező győzelemnek mondhatom. Ellenfelünk is győzelemmel rajtolt, de ha a saját játékunkat tudjuk nyújtani, és mindenki százszázalékos állapotban lesz, akkor itthon tudjuk tartani a három pontot – mondta Koncz Zsolt, a HFC edzője, aki kitért rá, betegség és sérülések is jelentkeztek már a csapatnál.

Felcserélték a pályaválasztói jogot, így ismét hazai pályán játszhat a Makó FC, amelynek ellenfele ezúttal a Vác lesz. Az ikonikus tréner, Csank János által irányított váciak az első fordulóban nem tudták befejezni a Balassagyarmat elleni mérkőzésüket a vihar miatt, a kupában viszont simán nyertek a Tiszaújváros ellen (3–0). A hagymavárosiaknak meccs nélkül telt az elmúlt tíz nap, hiszen a kupában nem voltak érdekeltek, most viszont néhány nap alatt két fontos bajnoki is vár rájuk. A Monor elleni elveszített nyitány után a makóiak egyértelmű célja, hogy első pontjaikat megszerezzék a hétközi fordulóban.

– Nem hegyeztük ki a frissességet a Monor elleni meccsre, hiszen tudtuk, hogy ezt követően lesz tíz napunk a következő meccsig. Ettől függetlenül nem néztünk ki rosszul azon a mérkőzésen sem. Egy feljutó csapatnak nagyon fontos, hogy átessen a tűzkeresztségen, mert nehéz önbizalomról beszélned, ha nincs pontod. Emiatt egy picit hosszúnak tűnt ez a tíz nap. Komoly sérültünk nincs, Széll Kristóf kapott egy rúgást, ő külön dolgozik, a többiek rendben vannak. Kicserélődött az ellenfelünk kerete, de Csank mestert ismerve jó csapat lesz a Vác, nem vár egyszerű összecsapás ránk – nyilatkozta Siha Zsolt, a Makó edzője.