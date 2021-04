Folytatás rögtön derbivel

A labdarúgó NB II. 30. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia pénteken 20 órától (élő: M4 Sport) a Vasas együttesét fogadja a Szent Gellért Fórumban – zárt kapuk mögött.

Vége a szűk háromhetes szünetnek, folytatódik a labdarúgó NB II. Jön a bajnokság hajrája, amelyben még kilenc mérkőzés vár a csapatokra – hat áprilisban, három májusban.A Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttese holnap 20 órától a Vasas ellen kezdi meg a menetelést, majd jövő szerdán Ajkára utazik, jövő vasárnap pedig a Kaposvár érkezik a Szent Gellért Fórumba – ez lesz az első heti etap.

– Jól jött a szünet előtt megszerzett tíz pont, a csapat pedig ugyanúgy dolgozott, mint eddig – nyilatkozta Dragan Vukmir, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

– Nem hagytunk sok pihenőt, inkább a munkát választottuk, hiszen egymás után jönnek sűrű sorban a szoros mérkőzések. Keményen dolgoztunk a szünetben is, amelyben a hátralévő időszakra gondolva inkább az erőnléti feladatokra koncentráltunk, míg a héten már a taktikai elemek gyakorlása is előkerült. Minden belefért ebbe a szűk három hétbe. Hogy jól jött-e ez a szünet? Ezt majd az eredmények mutatják meg, még nem tudjuk, de szerintem hasznos volt.

A Szeged-Csanád GA egyetlen felkészülési mérkőzést játszott, mégpedig a bajnokságban kétszer legyőzött Szolnok ellen.

– Nem az eredmény volt a lényeg, amely végül 0-0 lett, hanem azt volt jó látni, hogy a csapat egyben volt

– mondta Vukmir.

– Sok jó dolgot láttunk, javulást is tapasztaltunk, viszont sok helyzetet kidolgoztuk, de ki is hagytuk őket. A mérkőzés hajrájában talán öt nagy ziccerünk is volt a kapussal szemben. Ezen a téren feltétlen javulnunk kell, de pozitív volt a hozzáállás, a játék, összességében rendben voltunk. Majd a Vasas ellen belőjük – ezt mondtam a srácoknak.

És ezzel el is érkeztünk a szegedi szempontból mindig rendkívül fontos Vasas elleni meccshez, amelyet pénteken 20 órától az M4 Sport közvetít élőben. A találkozónak akkor lenne igazán nagy jelentősége a két csapat múltja, különösen az 1989-es NB I.-es osztályozó miatt, ha a szurkolók a helyszínen lehetnének. Enélkül marad a tévé előtti szurkolás.

– A Vasas nagy múltú, tradicionális klub Magyarországon, stabil NB I.-es csapat volt. Sok emlékezetes mérkőzésem volt ellenük,

mindig nehéz ellenfélnek számított akár a Fradi, a Honvéd, a Debrecen vagy az MTK játékosaként kerültem velük szembe – nyilatkozta Vukmir.

– Igazi rangadókat vívtunk velük. A Vasas most is nagyon jó csapat az NB II.-ben minőségi játékosokkal, kiváló állománnyal. Ott vannak, ahol lenniük kell, harcban a feljutásért a második helyen, pedig nem jól indultak, edzőváltáson estek át, de most már a helyükre kerültek. Ne feledjük, jó együttes érkezik hozzánk, de bízom a saját csapatomban, és abban, hogy meglepetést tudunk szerezni.

A szakember elmondta, egyedül Germán Tamásra nem számíthat sérülés miatt.