Folytatnák a mintát

A labdarúgó NB II. kilencedik fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ma 19 órától a Szent Gellért Fórumban a tabellán második Gyirmót FC Győrt fogadja.

A második után megint a második ellen lép pályára a Merkantil Bank labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Dobos Barna együttese Szolnokra úgy utazott el, hogy a meccs előtt második helyen állt a vendéglátója, majd nyert 2-0-ra a Szeged, most pedig az a Gyirmót FC Győr következik, amely jelenleg szintén második a tabellán.

– Az első, Siófok elleni győzelem megszerzése lelkileg nagyon fontos volt – nyilatkozta Oláh Gergő, a Szeged-Csanád GA védekező középpályása. – Kezdünk jó úton járni ahhoz, hogy olyan eredményeket érjünk el, melyek mind a nézőknek, mind a vezetőségnek, mind saját magunknak megfelelnek. A vereségek vagy a döntetlenek alkalmával is hajtottunk, de nem volt szerencsénk. A kapufát találtuk el, kihagytuk a büntetőket, a helyzeteket, az ellenfél pedig jól használta ki a helyzeteit. Olyan sok minden nem változott, de haladunk előre, ez a lényeg.

A mai ellenfél, a Gyirmót évek óta meghatározó élcsapata az NB II.-nek.

– Más meccsre kell készülni, mint amilyen a szolnoki volt, hiszen a gyirmótiak igen jó támadófutball játszanak – mondta Oláh. – Csertői Aurél volt az edzőm, így tudom, milyen szakember és milyen a csapata. Masszív védekezésből indul ki, és ezt jól meg is tudja szervezni. Fordulóról fordulóra változik, ki éppen a második a tabellán, de ilyen ez a másod­osztály. Legyőztük a Szolnokot mint másodikat, most jön a Gyirmót másodikként, és hazai pályán nem is lehet más a célunk, mint nyerni. Ez esetben pedig folytatódik a tendencia, és azt szeretném, ha egészen addig megvernénk az éppen elénk kerülő másodikat, amíg mi nem érünk oda erre a helyre.

Oláh Gergő a bajnokság eddigi fordulóiban a kispadról indulva harcolta ki a kezdő szerepkört.

– Nyilván nem esett jól, amikor nem szerepeltem a kezdőben, de én nem az a játékos vagyok, aki ilyenkor megsértődik, hanem inkább a pályán, az edzésen próbál bizonyítani, hogy újra megkapja a lehetőséget. Úgy érzem, éltem vele, és most már egyre többet játszom. Megtartani nem könnyű a helyemet, de versenyhelyzet van, dolgozni kell, ilyen a futball – jegyezte meg végül Oláh Gergő.