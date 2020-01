Folytatódik a tekecsapat-szuperliga

A Zengő Alföld Szegedi TE játékosai a 18. BB Mentor kupa alapján jó formában vannak. A legjobb tizenhat közé öten kerültek be (Kiss Norbert, Szél Tibor, Loncsárevity Adrián, Karsai László, Danóczy Richárd), hárman eljutottak a legjobb nyolcig is, míg Szél Tibor a négy között kapott ki, és lett harmadik. A szolnokiaktól Somodi éppen csak lemaradt a nyolcaddöntőről: 609 fája éppen eggyel volt kevesebb a még 16-os döntőt érő pozíciótól…

Szinte pontosan két hónap után folytatódik a férfi-tekecsapatbajnokság. A szuperliga 12. fordulója egyben a tavaszi első játéknap is, bár az időjárás még messze nem hasonlít a kikelethez.