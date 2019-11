Fontos hazai rangadót vív szombaton a Szentes

A Metalcom-Szentes férfi-vízilabdacsapata szombaton 18 órától hazai pályán kulcsfontosságú rangadót vív a Kaposvár ellen. Somogyi Balázsék idénybeli első sikerükre hajtanak.

A vízilabda szentesi kedvelői számára fontos nap lesz a szombati, hiszen a város férficsapatának végre olyan csapat lesz az ellenfele hazai pályán, amely ellen reális esélye van a sikerre. Eddig ugyanis csak az Eger és az OSC volt a Metalcom-Szentes vendége a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában, a hevesiektől pontot is raboltak a Kurca-partiak. ­Ez­után viszont visszaesett a csapat, hiszen a BVSC, a Vasas és a Honvéd otthonában is kikapott. A Szentes így papíron gödörben van, de a csapat kapitánya higgadtan beszélt a helyzetről.

– Tavaly nagyon jó meccseket vívtunk a közvetlen riválisainkkal, és az eddigi háromból két esetben most is szoros volt a csata – kezdte a beszélgetést Somogyi Balázs. – Azt is meg kell jegyezni, hogy a csapatunk egyértelműen erősödött a nyáron. Mindezek fényében kijelenthetem, hogy képesek vagyunk elkezdeni gyűjteni az értékes sikereket. Ez bennünk van, és ki is akarjuk hozni magunkból. Sokat jelent majd nekünk, hogy végre otthon játszhatunk fontos bajnokit. Szerencsétlen volt a sorsolásunk, hiszen a negyedik ilyen meccsen lehetünk először hazai pályán, ez a kellemetlen helyzet is éreztette hatását. A lelkesedéssel tehát nem lesz gond, régóta várjuk ezt a bajnokit.

A Kaposvár és a Vasas öt, a BVSC és a Honvéd pedig nyolc ponttal van a Metalcom előtt, megléptek tehát a riválisok, így a győzelmi kényszer is nyomhatja a szentesiek vállát.

– Most nem hibázhatunk, de szerintem ezt a kényszert a helyén tudjuk kezelni. Az a legfontosabb, mindenki bízzon egymásban. Ha megvan a bizalom és a közönség támogatása, akkor együtt összejön a szezonbeli első győzelem. A Kaposvár mindig is egy fizikálisan kemény csapat volt, így a játék minden elemében erősnek kell lennünk, méghozzá nemcsak képletesen, hanem szó szerint is – jegyezte meg Somogyi Balázs.