Fontos visszavágóra készül a Vidux-Szegedi RSE

Vasárnap 17 órától a Lila iskolában fontos élvonalbeli bajnokit vív a Vidux-Szegedi RSE: közvetlen riválisát, a Sümeget fogadja, amelytől idegenben egy tanulópénzzel felérő vereséget szenvedett el. A Tisza-partiak játékosa, Honti Szilárd szerint nagy erőt adhat a lelkes szurkolótáboruk.

Miután a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata hosszú idő után visszatért az élvonalba, az első NB I-es szezon célkitűzése nem is lehetett más, mint a bennmaradás. Ehhez az A csoport küzdelmei alatt leginkább két ellenfélen keresztül vezethet az út: a gyengébbnek tűnő Pécs és a hasonló játékerőt képviselő Sümeg ellen. Előbbi együttest hazai pályán már le is győzték a Tisza-partiak, utóbbi riválistól viszont idegenben kikaptak.

Az említett vereség nem csak az eredmény miatt volt fájó: a csarnok adottságai és az időpontot miatt az első szettben a szegediek szemébe sütött a nap, ami túlságosan is zavarta Nusser Elemér tanítványait. Az edző szerint az ilyen nehézségekkel is meg kell birkózni. Nem mindennapi tanulópénz volt ez a történet, amit hasznosítani lehet a visszavágón: vasárnap 17 órától a Lila iskolában a Sümeget fogadja az SZRSE.

– Amatőr hibát vétettünk, amit nem követhetünk el újra. Levontuk a megfelelő tanulságokat, bármilyen külső körülmény is hátráltat minket, gyorsan alkalmazkodni kell hozzá, hiszen ez az élvonal – hangsúlyozta Honti Szilárd, a Vidux-Szegedi RSE játékosa. – Az idegenbeli vereség miatt különösen fontossá vált a hazai siker, de nem érzem a csapaton, hogy ez nyomasztana minket. Motiváltak vagyunk, szeretnénk tudásunk legjavát hozni ezen a fontos találkozón – nyilatkozta.

A szurkolókra is számít majd a Szeged, hiszen a Pécs elleni hazai bajnokin is sokat számított a buzdítás.

– Fordulatos meccs lesz, amelyen minden pontnak súlya van, így biztosan jól szórakozik majd, aki kedveli ezt a sportágat. A hangulat a Pécs elleni meccsen is plusz erőt adott, és azért is hangsúlyoznám a drukkerek fontosságát, mert szerintem nagy értékünk, hogy férfi és női felnőttcsapatunk találkozóin is kialakult egy remek hangulatú közösség. Szeretnénk nekik is bizonyítani, hogy a Pécs elleni sikerből építkezve van még meglepetés a tarsolyunkban. Végig koncentrálva összejön a siker! – emelte ki Honti Szilárd.