Fordított és nyert a HFC

Már az első percben vezetést szerzett az SZVSE Hódmezővásárhelyen a labdarúgó NB III. első fordulójában, mégsem nyert. A HFC remek szünet utáni játékával 4–1-es sikert aratott.

Egy kihagyott szezon után visszatért az NB III.-as futball Csongrád-Csanád megyébe, ráadásul rögtön egy helyi rangadóval. Már az első percben jött a hidegzuhany a HFC-nek: szegedi szöglet után Weszelovszky Gábor öklözött a labdába, amely maradt a tizenegyes pont környékén és végül Dóra Donát juttatta a hálóba.

Pleszkán Tibor már az ötödik percben egyenlíthetett volna, de Leindler Domonkos kezébe fejelt. Igazán nagy helyzetig egyik csapat sem jutott el az első félidő során.

Mezőnyjáték folyt a pályán, pontrúgásból viszont a hazaiak és a vendégek is jelentettek olykor kisebb veszélyt a kapura.

A 49. percben egy jobb oldali szabadrúgás előtt nem állt össze szorosan a SZVSE-sorfal, majd a beívelt labdát Pleszkán Tibor fejelte a kapuba. A 60 minutumban Tapiska Géza lőtt bombagólt 15 méterről a hátráló védők között. Ezt követően is a hazaiak akarata érvényesült jobban, majd a 90. és 91. percben is kontrából találhatott be a HFC. Bódai a saját térfeléről indulva, majd Pleszkán állította be a 4–1-es végeredményt.

Szűcs Róbert, a HFC edzője: – Görcsösen kezdtünk, de nem estünk össze. Mutatja az erőnket, hogy válaszoltunk a gyors bekapott találatra, a négy lőtt gól viszont túlzó, nem volt ekkora különbség a csapatok között. Örülök neki, hogy az eltervezett cseréink is jól szálltak be a mérkőzésbe.

Vágó Attila, az SZVSE edzője: – Túlságosan megnyugodtunk a gyors vezetés után. Nem gondoltam, hogy ennyire rosszul kezdünk a második félidőben, ugyanis a HFC két góljával eldöntötte a meccset, a végén pedig már kockáztattunk, így két kontra végén is betaláltak a hazaiak, akik megérdemelt sikert arattak ellenünk.