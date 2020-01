Forrtak az indulatok a Szedeák-Alba lefújását követően is

A meccs alakulását tekintve nem volt csoda, hogy nem ért véget békésen a Naturtex-SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés péntek este: a játékvezetői ítéletek mellett a vendégek sportszerűtlenségei mellett is nehezen mentek el szó nélkül nézők és játékosok egyaránt.

Felrepedt fejbőr, rengeteg vitatható ítélet és sportszerűtlen befejezés – igazán emlékezetes volt a Naturtex-SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár pénteki kosárlabda-mérkőzés, amelyen több szép megmozdulást is láthattunk a pályán, ám a drukkerekben bi­­zonyára mégis nagyobb nyomást hagytak azok az események, amelyek nem szorosan a játékhoz köthetőek.

Kezdve a végével, amikor már a két edző is gratulált egymásnak, és mindenki elkönyvelte a székesfehérváriak sikerét, hiszen másodpercekkel a 40 perc letelte előtt a labda is a vendégeknél volt ötpontos előnyük mellett, Marko Ljubicsics úgy gondolta, helyes lesz még rádobni egy triplát – ráadásul be is hullott a kísérlete, így nem öt, hanem nyolc ponttal nyert az Alba. A lényegen nem változtat, de nem véletlenül emelte ki a meccset követően sem Szrecsko Szekulovics ezt a momentumot, és kérte számon Brian Asbury is, hogy miért volt erre szükség, de az amerikai center felvetésére elég he­­vesen reagáltak a túloldalon.

– Gratulálok az Albának! El­­lenfelünkkel szemben nehéz játszani, de büszke vagyok a saját csapatomra is. Megmutattuk, hogy jó úton vagyunk, köszönöm a szurkolóinknak is a mai biztatást! – kezdte a meccs után a Szedeák vezetőedzője. – Nem volt sportszerű, amit az Alba a végén csinált, mert ez a világon mindenütt úgy zajlik, hogy amikor megállnak a csapatok, már nem dobnak rá. Persze nem ezen múlt, mert nyolc pont lett köz­­te, de ilyet még a karrierem során nem láttam. Lehet, úgy gondolta az Alba, hogy sima lesz a mai meccs, és ott akarták megmutatni nekünk. Ettől függetlenül gratulálok nekik a mai győzelemhez, mert egy jó csapatról van szó – nyilatkozta Szrecsko Szekulovics.

Kicsit visszapörgetve az időt, Vágvölgyi Ákos ötödik faultján sokat gondolkoztak a játékvezetők, mivel Luka Markovics fejbőre felszakadt Vágvölgyi könyökétől – a vendégek csapatkapitánya annyira bedühödött, hogy még a törlőpálcát is kirúgta a törlőfiú kezéből az oldalvonalnál.

– Úgy érzem, meg tudtuk volna nyerni ezt a találkozót, de az az egy-két momentum, ami legutóbb a Kecskemét ellen bejött, most sajnos nem. A Markovics elleni faultomban nem volt semmi szándékosság a ré­­szemről. Jobb játékot mutattunk, mint néhány meccsel ez­­előtt, ezt kell meglovagolnunk, és ha ez így lesz, akkor jobb eredményeket tudunk elérni – tért ki az ominózus esetre a szegediek játékosa.