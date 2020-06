Futballtornával köszöntik Csanád megyét

Hamarosan Makón rendezik majd az első Csanád-kupát: megyénk új nevét így futballal is köszöntik.

Mától Csongrád-Csanádnak hív­­ják megyénket: a névváltoztatás alkalmából pedig kispályás futballtornát is rendeznek az egykori Csanád megye településeinek részvételével.

Mint erről Nógrádi Tibor, az MLSZ megyei igazgatója be­­számolt, az egykori Csanád megye labdarúgást szerető pol­­gármestereinek kezdeményezésének élére állt Kiss-Rigó László megyés püspök, az MLSZ megyei igazgatóságának társadalmi elnöke, Lázár János, a térség országgyűlési képviselője és Dankó Béla Békés megyei or­­szággyűlési képviselő, az MLSZ elnökségi tagja.

A Csanád-kupa elnevezésű amatőr kispályás labdarúgótornát a történelmi Csanád me­­gye központjában, Makón rendezik meg, a pontos időpontról pedig hamarosan tájékoztatást adnak a szervezők.

Nagylakot ugyan kettévágta a trianoni diktátum, de az össze­­tartozás jegyében a tornán kö­­zös csapattal vesznek részt.

A Csanád-kupára meghí­vott települések, csapatok: Ambrózfalva, Apátfalva, Batto­nya, Csanádalberti, Csanádapáca, Dombegyház, Domb­­iratos, Földeák, Kevermes, Királyhegyes, Kisiratos (Románia), Kövegy, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyarcsanád, Magyardombegyház, Makó, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagylak (Magyarország, Románia), Nagymajláth (most Nagyér), Pitvaros, Püspöklele (most Maroslele), Reformátuskovácsháza (most Mezőkovácsháza kerülete), Sajtény (Románia), Tornya (Románia), Végegyháza.

A Csanád-kupán 20×40-es pályán 5+1-es csapatok játszanak majd kétszer tízperces mérkőzéseket, folyamatos cserelehetőség mellett, a csoportmeccseket követően egyenes kieséses szakaszt rendeznek. A csapatokban 1985. január el­­seje előtt született játékosok léphetnek pályára, kivéve az 500 fő alatti településeket, amelyek csapataiban két fiatalabb játékos is játszhat.