Gajdos Zsolt és Haruna Jammeh a kispadról beszállva döntött

Ismét a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csereemberei szállították a gólokat a labdarúgó NB II. 34. fordulójában a Soroksár ellen, de ne csak őket emeljük ki, hiszen az egész csapat kiválóan oldotta meg a feladatát.

Másodszor produkált négymeccses veretlenségi sorozatot a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a labdarúgó NB II.-ben. Az ősszel erre nem volt példa, tavasszal viszont a Siófok (3-2), Szolnok (3-2), Gyirmót (0-0), DEAC (2-1) négyes után jött a Vasas elleni vereség (0-1), majd megint következett négy találkozó (Ajka: 2-2, Kaposvár: 2-0, Pécs: 1-1, Soroksár: 2-0), amelyen nem volt kudarc. Az együttes egyre meggyőzőbb játékot mutat, hátul megvan a stabilitás, míg elöl végre már nemcsak helyzeteket alakítanak ki a támadók, hanem érkeznek a gólok is.

És ahogy megszokhattuk, megint a csereemberek révén jött a két találat. Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a többiek nélkül nem tudott volna Gajdos Zsolt – akit a meccs utáni sajtótájékoztatón minőségi játékosnak nevezett Lipcsei Péter, a Soroksár szimpatikusan nyilatkozó vezetőedzője – és Haruna Jammeh sem betalálni. Meglehet, nincs is olyan csapat az NB II.-ben, amelyiknek ilyen széles a támadószekcióban a választási lehetősége: most Kóródi Nándor, Varga Szabolcs, Dobos Áron és Grumics Miroszlav kezdett, csereként jött Gréczi Márton, Gajdos Zsolt és Haruna Jammeh, és még ne feledkezzünk el a sérülésből épülgető Germán Tamásról sem. Talán ezért is fordulhat elő, hogy amíg a kezdők fárasztják az ellenfél védőit, addig a cserék beállásakor már jóval kisebb a koncentráció, nagyobb a terület, nő a távolság védő és támadó között.

– Úgy éreztem, végig kontrolláltuk a meccset, és az első félidőben is többet volt nálunk a labda, de a Soroksárnak volt a nagyobb helyzete – nyilatkozta Gajdos Zsolt, a Soroksár elleni első gól szerzője.

– Ezt túléltük, majd egyre jobban nyomtunk, és a második félidő alapján megérdemelten nyertünk. Azért küld be a vezetőedző minket, hogy csereként is igyekezzünk valami pluszt hozzátenni a mérkőzéshez. Ezért is dolgozunk egész héten, illetve azért is állunk be, hogy ezt megvalósítsuk. Az utóbbi mérkőzéseken ez egyre inkább észrevehető volt, a Soroksár ellen meg különösen. Hoztuk a pluszt Harunával, azaz készen álltunk a feladatra.

Érdekesség, hogy a Kaposvár elleni előző hazai meccsen is Gajdos kezdte a gólszerzést, majd a helyére beálló Haruna növelte kettőre az előnyt – akkor is 2-0 volt a végeredmény. A Szeged-Csanád GA szerdán Gyirmóton a Dorog ellen folytatja a labdarúgó NB II. 2020–21-es idényét.

