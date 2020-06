Germán Tamás nagyon örül, hogy újraindul a másodosztályban is a futballélet

A Szeged–Csanád Grosics Akadémia csapatkapitánya, Germán Tamás (33) a nyolcadik idényét kezdte meg a klubnál. A labdarúgó NB II augusztus 2-án kezdődő új szezonját a szurkolókhoz hasonlóan ő és a csapat is nagyon várja.

– Immár hivatalos: augusztus 2-án indul a labdarúgó NB II 2020–2021-es szezonja. Beindult a lábakban a bizsergés?

– Örülünk a jó hírnek, és an­­­­nak, hogy újraindul a másod­osztályban is a futballélet.

– 141 nap után lesz újra bajnokija majd ekkor a csapatnak. Volt már ilyen hosszú kihagyása két meccs között?

– Nemhogy két mérkőzés, de két szezon között sem találok er­­re példát a pályafutásomban. Nyilván amikor sérült az em­­ber, az egészen más szituáció, de most nem erről volt szó. Március 14-én zárt kapuk mögött, de a töltésen velünk lévő szurkolók előtt, mellett sikerült 1–0-ra legyőzni a Budaörsöt. Minden szempontból furcsa helyzet ez.

– Milyen erősségű lehet az NB II új mezőnye?

– Az NB I-ből kiesett már a Kaposvár, a második búcsúzó kiléte viszont csak a hétvégén dől el. Már a tavalyi szezonra is azt mondták, hogy elég erős, az utóbbi idők legkomolyabb mezőnye jött össze. Azt gondolom, most sem lövök na­­gyon mellé, ha ugyanazt mondom, mint tavaly ilyenkor: ez is nagyon erős lesz. Az első osztályból kiesők biztosan vissza akarnak jutni, de tudjuk a Balmazújváros példáját látva, hogy nem egyszerű csapatot építeni egy búcsú után. Nyilván tőlünk is sok minden függ, például attól, hogyan szerepelünk, és ott leszünk-e, ahol szeretnénk.

– Megvolt az NB III-as feljutás utáni tanulóév, még ha csonka maradt is. Most hova tehető a szegedi együttes az új mezőnyben?

– A csapatok nyolcvan százaléka megmaradt, mégis ne­­héz bármit is mondani. Jó lett volna, ha befejezzük az előző bajnokságot, és lejátszottuk volna az egész szezont, mert abból már lehetett volna ta­nulni, építkezni. Ám a tavaszi négy mérkőzés alapján nehéz bármit is mondani, és a koronavírus gazdasági hatásai is befolyásolhatják a klubok gazdasági helyzetét. Kíváncsi­­an várom, hogyan hat az el­­múlt négy hónap az NB II-es mezőnyre. Szeretnénk lépésről lépésre haladni, de azért egyre előrébb jutni.

– Sikerült már Dobos Barna elképzeléseihez alkalmazkodni?

– Kezdünk összecsiszolódni. Erre például nagyon jó volt a ví­­rushelyzet enyhülése utáni, közös edzéssel eltöltött időszak. Most nem kellett a nulláról kezdenünk, és újult erővel, frissen vághattunk neki a felkészülésnek.

– Feldolgozták az új helyzetet?

– Mindenki másképpen, de a szünetben nagyjából rendbe tehettük magunkat mentálisan is.

– Kimondott elvárás van a csapat felé, ezt milyen feldolgozni?

– Én azért óvatos vagyok. Három napja edzünk közösen, most indult érdemben a munka, és még csak formálódik a keret. A langyos vizet nem akarjuk, de térjünk vissza erre a témára három-négy edzőmeccs után, július közepén. Nehéz jósolni ebben az NB II-ben ennyi meccsel. Tavaly a Kaposvár, most a Budafok jutott fel, de bajnok­ságot nyerni vagy feljutni na­gyon komoly feladat minden osztályban. Ezek szerint bárki odakerülhet, miért ne lehetnénk a közeljövőben mondjuk éppen mi?

– A szurkolók nagyon várják már a bajnoki kezdést…

– Nemcsak ők, mi is.