Govens Darrin élvezi az új szerepkörét a Naturtex-SZTE-Szedeáknál

Újra élvezné a kosárlabdát, és ebben a Szedeáknál betöltött korelnökszerep is sokat segít Govens Darrinnek: a szegediek nyári bombaigazolása az új feladatkörtől azt reméli, visszatérnek a régi impulzusok a játékába.

– Mióta Magyarországon játszom, csupán egyszer tudtam nyerni az újszegedi sportcsarnokban, remélem, ez a szám azért gyorsan növekszik majd – kezdte Govens Darrin, a Naturtex-SZTE-Szedeák honosított amerikai légiósa, aki korábban az A csoportban több magyar csapat színeiben is játszott már, 2017-ben és 2018-ban ezüstérmet, 2019-ben pedig bajnokságot nyert a Falcóval.

– A kemény munkában és a csapatteljesítményben hiszek, nem az egyéni statisztikám számít. Mondhatom, hogy itt nőttem fel Magyarországon, játszhattam a válogatottban, ami egy óriási megtiszteltetés számomra. Furcsa helyzetbe csöppentem, mert bár 32 éves vagyok, mégis én vagyok a csapat legidősebb játékosa, nekem kell most a fiatalabbakat segíteni, vagy oldani a hangulatot egy-egy viccel. Remek érzés, mert ezáltal én is fiatalabbnak érzem magamat. Emlékeztet arra, miért is kezdtem el kosárlabdázni, hogy élvezni kell ezt a gyönyörű játékot. A szezon arról szól majd számunkra, hogy minél keményebben játszunk, és hozzuk ki magunkból a maximumot – tette hozzá a szegediek nyári szerzeménye.

Govens számára nem teljesen ismeretlen a szegedi közeg, hiszen korábban a Falcónál együtt dolgozhatott a Szedeák vezetőedzőjével, Szrecsko Szekuloviccsal, míg Keller Iván az előző évi csapatából, az Albából érkezett a Tisza-partiakhoz.

– Természetesen nagy szerepe volt Szrecskónak abban, hogy ideszerződtem, hiszen két és fél évet dolgoztunk közösen korábban. Furcsa helyzetben vagyunk egy ilyen időszak után, de Szrecsko egy olyan edző, aki alatt újra élvezhetem a játékot. Most azon vagyunk, hogy a legjobb fizikai állapotba kerüljünk – nyilatkozta a 2016–2017-es idényben a VAL-értékek alapján az NB I./A csoport legértékesebb játékosa.

A Naturtex-SZTE-Szedeák felkészülése lassan egy hónapja zajlik, a jelenlegi helyzet alapján az új idény október 3-án kezdődik majd – Govens érkezésével pedig a szegediek egyértelműen jobb eredményben reménykednek, mint amit az elmúlt két szezonban elértek.

– Egy olyan versenyképes csapattá szeretnénk válni, amely bárkire veszélyes lehet, gyors játékot játszik, ez pedig remélhetőleg minél több szurkolót is vonz a csarnokba – mondta az idénnyel kapcsolatos terveiről.

Govens 2018-ban mutatkozhatott be a magyar válogatottban, és elmondta, örömmel játszana újra a nemzeti csapatban.

– Ha a szövetségi kapitány újra hív, én készen állok. Addig is azon vagyok, hogy fizikailag rendben legyek, valamint minél többet fejlődjünk a csapattal.