Grumiccsal rutin érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz

Első osztályú tapasztalatokkal rendelkező, rutinos támadó középpályást igazolt Miroslav Grumic (35) személyében a Szeged-Csanád GA. A Zalaegerszegről érkező Grumic már a csapat után utazott Törökországba.

Fél plusz egy éves szerződést kötött a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a szerb–magyar kettős állampolgárságú középpályással, aki csatárként is bevethető. Miroslav Grumic a magyar bajnokságban a Kaposvár színeiben mutatkozott be, majd Pécsett és Diósgyőrött is megfordult. 2016-ban a Kisvárda szerződtette, valamint a Kozármisleny színeiben is játszott. 2017-ben a Szombathelyi Haladáshoz igazolt, ahol 27 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, míg egy évvel ezelőtt került a ZTE-hez.

A 35 éves középpályás egy éve télen igazolt a zalaiakhoz a Szombathelyi Haladástól, és 2019 tavaszán 15 bajnokin pályára lépve, két gólt szerezve segítette együttesét a feljutás kiharcolásában. Az idei szezonban háromszor kezdőként, hatszor csereként kapott lehetőséget a bajnokságban, a magyar kupában pedig három meccsen játszott, amelyeken egy gólt szerzett. Innen érkezett Szegedre, az előző klubjával közös megegyezéssel bontottak szerződést az elmúlt hét végén.

A jelenlegi szegedi játékosok közül játszott együtt többek között Gajdos Zsolttal, Hudák Martinnal és jól ismeri Alexandar Jovanovicot is, így beilleszkedéssel nem lesz gondja.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia még három felkészülési mérkőzést játszik Törökországban: ma magyar idő szerint 14 órától a korábbi Kelet-Németország (NDK) első bajnokcsapata, az FSV Zwickau ellen tesztelnek, két nappal később, csütörtökön szintén magyar idő szerint 14 órától kerül sor a román Astra Giurgiu lesz a partner, a román élvonalban szereplő csapat 2016-ban bajnok lett hazája első osztályú bajnokságában. A sort a német harmadosztályban szereplő SV Meppen ellen zárják Germán Tamásék, január 18-án (szombaton) magyar idő szerint 13 órakor.

Az első teszten már túl van a csapat a norvég Raufoss elleni 3-2-es vereséggel.