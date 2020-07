Gyakoroltak a megyei labdarúgócsapatok

A felkészülési időszak kezdetét követően az elmúlt hétvégén több megyei labdarúgócsapat is gyakorló mérkőzést játszott a hétvégén.

Az NB III-ba visszakerült Hódmezővásárhelyi FC az Algyőt fogadta, és két újonca, a szintén harmadosztályú Dunaújvárosból hazatérő vásárhelyi nevelésű játékos, Tapiska Géza, valamint a Csongrádtól megszerzett Se­­lyem Zsolt góljaival győzött 2–0-ra. Szűcs Róbert csapatának kapujában az Orosházáról megszerzett Marunák Levente állt, valamint mezőnyben szerepet kapott a Szarvasról érkező Sindel Roland.

A második félidőben négyszer is eredményes volt a Conti­Tech-Apátfalva, amely a Csabacsűd ellen tesztelt. A megyekettő előző, csonka kiírásában a lefújáskor első helyen állt gárdában ketten is duplázni tudtak, Frank Boldizsár mellett Herczeg Barnabás is kétszer vette be a kaput az első nyári gyakorlómeccsen.

Új arc tudott szintén kétszer eredményes lenni a Szentesi Kinizsiben: a régi-új játékos-edzővel, Koncz Zsolttal együtt érkezett Antman Joshua góljaival győzött a Kurca-parti csapat a Békés megyei Gyomaendrőd ellenében.

Eredmények:

Hódmezővásárhelyi FC– Algyő SK 2–0 (1–0), gólszerzők: Tapiska, Selyem.

ContiTech-Apátfalva–Csabacsűd 5–3 (1–1), apátfalvi gól­szerzők: Frank B. (2), Herczeg B. (2), Kardos Á.

Szentesi Kinizsi–Gyomaendrőd 2–0 (1–0), gólszerző: Antman (2).