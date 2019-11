Gyászol a magyar úszósport

Óriási veszteség érte a magyar sporttársadalmat, hiszen családja tájékoztatása szerint péntek este kórházi ágyában 98 évesen elhunyt Bánki Horváth Béla. A többszörös világbajnok szenior úszó Szeged büszkesége volt, így összegeztük fantasztikus pályafutását.

1920- december 20-án Orosházán született, ahol nyolc­évesen kezdett úszni, 15 esztendősen már versenyeken sze­­repelt, 100 méter hátúszásban országos ifjúsági bajnok lett. A sportágat komolyan vette, később az 1936-os berlini olimpia bajnoka, Csík Ferenc lett az edzője. 1939-től 1944-ig a magyar válogatott kerettagja volt, felnőttként bajnoki ezüst­érem a legjobb eredménye, de bronzmedált is szerzett az ob-n.

Úszókarrierjének a háború vetett véget, amelynek során négy évre grúziai hadifogság­­ba került. Magyarországra visszatérve vízilabdázónak állt. Nekünk is lelkesen mesélt erről az időszakról, hiszen a szegedi születésű olimpiai bajnok legenda, Szívós István jó barátja volt, és rendszeres ellenfele, akit a MAFC színeiben sokat fogott az élvonalbeli mérkőzéseken. Az OB I-es időszak után agrármérnökként doktori címet szerzett, majd pedagógus lett. A tanári pálya igazi hivatás volt számára, ekkor pedig már Szegeden élt feleségével, akit 1950-ben vett el. Az úszástól nem szakadt el, edzőként és versenybíróként is tevékenykedett, tíz éven át volt a Csongrád Megyei Úszószövetség elnöke.

Nyugdíjazását követően, 65 évesen szenior versenyekre kezdett járni, azóta 2018-ig hazai és nemzetközi szinten is folyamatosan indult a legfontosabb korosztályos viadalokon. Kedvenc úszásneme a hátúszás volt, és nem csak a medencében halmozta a rekordokat – több korosztályos országos és Európa-csúcsot tart –, hiszen 87 esztendősen a legidősebb Balaton-átúszó lett.

2004-ben a Magyar Érdemrend lovagkereszt, 2017-ben pedig a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetését vehette át. 2011-ben a Szegedért Alapítvány fő­­díjasa volt.

Az országos sportmédia 2015-ben kapta fel a fejét Bánki Horváth Béla teljesítmé­nyére, hiszen 95 esztendősen egy huszonegy éve fennálló világcsúcsot döntött meg 200 méter háton. Ekkor már 29 Európa-bajnoki és 18 világbajnoki érme volt, majd a 2017-es budapesti szenior világbajnokságon további négy vb-arannyal bővítette kollekcióját.

Örök elixír

Az élet elixírje a szeretet. Bánki Horváth Béla kilencvenöt évesen hihetetlen vitalitással mondta ezt nekem, bölcsességként el is raktároztam. Szerencsésnek érzem magam, hiszen otthonában és edzése szüneteiben is személyesen beszélhettem vele. Minden alkalom felejthetetlen élmény. Kedélyes társalgásaink során fogalmazódott meg bennem: ő a hősöm a sport világában. Példamutatóan fegyelmezett és egészséges életet élt, pedagógusi hivatását pedig ha nem volt tanterem, a zöldellő kajszibarackfa alatt is gyakorolta.

Nyugdíjasként nem tudott elképzelni csodálatosabb időtöltést, mint a szabadban, napsütésben úszni. Számomra a csoda akkor történt, amikor kijött a medencéből, és elkezdett mesélni. Hangja volt az életöröm megtestesítője. Energia lakozott benne, amelyet nem az izmok vagy a genetika adott, hanem a szellemisége. Sosem izgult a versenyeken, ahogy az életben sem, elmondása szerint minden kihívás elé boldogan és mosolyogva állt. Tudom, minden ember stílusa más, ez adja a nagyvilág sava-borsát, de olykor eljátszottam a gondolattal: ha mindenki úgy élne, ahogy Béla bácsi tette…

Addig úszom, amíg élek. Úszom, mert egészséges vagyok, de azért vagyok egészséges, mert úszom. Ez a két kiazmus volt a kedvence. Éppen ezért aggódtunk miatta, hiszen egy ideje már nem indult a versenyeken, nem járt edzeni. Péntek este elhunyt, de a mennyben biztosan megdönti majd a százévesek világcsúcsát. Ott is az élet elixírjével tempózik majd, hiszen minden ismerőse szeretettel emlékezik rá.