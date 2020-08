Gyorsan megfutni a lejtőket eufórikus érzés, de villog az ember fejében a vészjelző, hogy nagyot eshet

Idén eddig két versenyen van túl – egy aranyéremmel. Két éve egy edzőversenyen ismerkedett meg a terepfutással, amin rögtön egy horvátországi terepversenyre nyert nevezést a kübekházi Egervölgyi Lilla, akit elbűvölt a tenger fölötti kocogás.

Hatéves kora óta sportol a kübekházi Egervölgyi Lilla. Korábban leginkább aszfalton, utcai versenyeken futott, mígnem egy „véletlen” folytán megismerkedett a terepfutással.

– Két éve éppen nyaraltunk, amikor szükségem volt egy edzőversenyre. Egy terepfutó­verseny volt a közelemben Kapolcson, ahova regisztráltam. Ezen nyertem egy nevezést egy horvátországi terepversenyre, amit szintén megnyertem. Csodálatos volt a tenger felett a sziklákon futni. A táj és a sikerélmények arra sarkallnak, hogy csináljam tovább – mesélte lapunknak Egervölgyi Lilla, aki a Vedres István Építőipari Technikumban alkalmazott grafikát és angolt tanít, mellette pedig grafikusként és tördelőként dolgozik, most éppen egy mesekönyv kiadásán egy szegedi írónővel.

Júliusban a Parádfürdő-Kékes Hegyifutó Országos Bajnokságon, majd a Nyúlcipőbolt Börzsöny Trail 24,5 km-es távján vett részt eddig 2020-ban.

– Az ob volt az idei első versenyem. Izgultam, mert a 9,7 km-es útvonal kicsit rövidnek és nagyon meredeknek tűnt a 850 méteres szintemelkedéssel. Álmaimban úgy szerepelt, hogy csúcsformában, több tapasztalattal állok oda az első terep országos bajnokságomra, de nem így történt. Valahol el kell kezdeni ezt a szezont, akkor is, ha a csúcsformám még hónapokra van, és idén a legnagyobb emelkedőm a Bertalan híd volt, amin futottam, és persze azon is csak egyszer… Összesítésben a 12. helyen zártam, korcsoportomban pedig első lettem – összegzett, majd áttért a Börzsöny Trailre.

– A 24,5 km-es távon aranyérmet szereztem. Ez a táv már közelebb állt hozzám, az emelkedők miatt is kevésbé izgultam. Pedig utólag visszagondolva kellett volna. Több kilométer hosszú folyamatos emelkedőkön, néha térden támaszkodva másztam felfelé. Közben volt időm önismereti tréninget tartani magamnak, és elmélkedni a futás értelméről. Aztán jöttek a völgyek, a lejtőket gyorsan megfutni pedig euforikus érzés, de persze villog az ember fejében a vészjelző, hogy nagyot lehet esni. Vonzanak a fizikai kihívások, a terepfutás pedig a természethez való közelséget is nyújtja számomra, ami nagyon fontos – avatta be lapunkat a részletekbe.