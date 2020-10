Győzelemmel kezdett itthon a Naturtex-SZTE-Szedeák

Győzelemmel mutatkozott be a hazai közönségnek az új szezonban a Naturtex-SZTE-Szedeák: Szrecsko Szekulovics csapata hasonlóan remek játékot mutatott be, mint Jászberényben, és magabiztosan győzte le a Sopront.

Első hazai bajnokiját játszhatta szerda este a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely a Sopront fogadta az újszegedi sportcsarnokban. A vendégek hiányos kerettel, csupán három légióssal, valamint összesen kilenc emberrel érkeztek Szegedre.

Mindezek ellenére jobban kezdtek, a negyed felét követően azonban Zach Brown triplája után, 11–9-nél először vezetett a Szedeák a meccsen, majd a görög tréner magánszámától volt hangos a csarnok, Flevarakisz ugyanis elképesztően dühös volt csapatára két zsinórban eladott labda után.

Kerpel-Fronius Balázs kosara után már több mint tíz ponttal vezetett a Naturtex a második negyed elején (28–16), Szrecsko Szekulovics pedig négy magyar játékost küldött a pályára. A Tisza-partiak gyakorlatilag ott folytatták, ahol Jászberényben abbahagyták: gyors és olykor látványos kosárlabdát játszva már a húszpontos különbség sem volt elérhetetlen a nagyszünet előtt, végül 19 pont volt közte a nagyszünetben.

Két perccel a fordulás után Dickey kosara jelentette a húszpontos különbséget (60–40). A szűk kerettel játszó Sopronból Dillard igyekezett tartani övéit, de védekezésben nem találtak ellenszert a szegedi támadásokra: ahogyan a Jászberény ellen, úgy most is több lábon állt a Szedeák, és nem csupán a légiósok, hanem a magyar játékosok is hasznos pontokkal járultak hozzá a húsz pont fölötti, állandó különbséghez.

Abszolút kontrollálták a meccset Govensék, a lepattanók mellett pedig ezúttal a büntetőzés is jól ment a csapatnak, így az utolsó negyed gyakorlatilag formalitássá vált. Jött is ismét a négy hazai játékos a Szedeákban, a kulcsemberek pihenhettek a záró játékrészben: szerencsére már nem volt fontos az, hogy Govens Darrin begyűjtötte az ötödik hibáját, így hét perccel a vége előtt kipontozódott. Jöhetett a színmagyar ötös, Olasz Ádámé volt a századik pont, sima szegedi siker született.

Szrecsko Szekulovics: – Örülök a győzelemnek, számomra nem a különbség volt a lényeges, hanem a mutatott játék. Ugyanakkor a fiatalok játékával nem vagyok elégedett, több kell tőlük.