Győzelemmel kezdte a play-offot a Szedeák + galéria

Fennállása második hazai play-off meccsét játszotta szombaton este a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely a negyeddöntők első mérkőzésén az Atomerőmű SE-t fogadta.

Capers kosaraival a vendégek kezdték jobban a meccset, viszont az első perceket követően megnyugodott a Szedeák, amely 4–11 után váltani tudott. Jöttek a triplák is, ebben főleg Djordje Dzseletovics jeleskedett, aki négyet is beszórt, és egy negyed után már 18 pontnál járt. A Tisza-partiak kontrollálták a játékot, és remekül játszottak: az ASE-ban Capers tartotta a lelket, miközben a különbség így is csak nőtt. A nagyszünetre a hatvan pontot is átlépte Szrecsko Szekulovics csapata, amely a saját palánkja alatt is remekül mozgott, és magabiztos előnnyel várhatta a folytatást.

Ellentétben a Paks legutóbbi látogatásával, most nem tudott visszajönni a meccsbe az ASE: a Szedeák továbbra is kézben tartotta a meccset, Dzseletovics pedig már a harminc pontot is elérte, az ASE egyszerűen nem talált fogást a szegedi csapaton. A negyedik negyedben már a harminc pont is megvolt, majd a hajrára mindkét csapat a fiatal magyaroknak adott lehetőséget.

A Naturtex-SZTE-Szedeák ezzel először nyert play-off meccset, a három győzelemig tartó párharcban 1–0-ra vezet, folytatás pedig kedden, Pakson.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Paks 105–83 (31–19, 31–26, 23–15, 20–23)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, negyeddöntő, 1. meccs. Szeged, újszegedi sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Cziffra, Mészáros, Söjtöry.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Kerpel- Fronius G. 7, GOVENS 14/6, BROWN 15/3, DZSELETOVICS 40/15, Dickey 4. Csere: Keller I. 9/3, Bognár K. 7/3, Kerpel-Fronius B. 7/3, Balogh 2, Olasz, Mayer, Polányi. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

ASE: Kovács Á. 5, CAPERS 26/9, Valerio-Bodon 3, Lóránt P. 5, Jackson 14/6. Csere: Eilingsfeld 10, Shepard 6, Paige 6, Velkey 5/3, Gulyás 2, Kis R. 1. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav

Kipontozódott: Paige (32.).