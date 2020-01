Győzött a Floratom kiskunFélegyházán

Ezt követően nem várt fordulat következett, mert Vitsek két mérkőzésén is alulmarad, Lukács nyerhető összecsapást bukott, így meglepetésre 3-2-re vezetett a házigazda. Karnyújtásnyira állt a győzelemtől a hazai együttes, hiszen Lukács kétjátszmás hátrányba került Korponaival szemben, azonban nagy csatában fordított, majd Kószó végig vezetve legyőzte Erdélyit, így fordulatos összecsapáson szegedi siker született.

A kötelező győzelem megszerzése reményében állt asztalhoz a Floratom együttese a sereghajtó otthonában, ennek megfelelően is kezdte a találkozót: a Vitsek–Kószó duó koncentrált játékkal győzte le a Pengő–Korponai párost, majd Kószó magabiztos játékkal múlta felül Pengőt.