Győzött a rutin

A szentesi Tési-Vass Gergely kiegyensúlyozott mérkőzésen egyhangú pontozással vereséget szenvedett a pécsi Bakacs Dezsőtől a Superfight Series újabb állomásán K1 szabályrendszerben.

Az angol mintára szervezett Superfight Series újabb állomásának, az ötödik gálának Budapesten a Madárfészek Ökölvívó Akadémia adott otthont, és a kínálatban összesen hét mérkőzés szerepelt. A menüben pedig ott volt Tési-Vass Gergely K1-es mérkőzése is, aki a szegedi Sárközi MMA Team és a szentesi Immortals Martial Arts Team közös versenyzőjeként a pécsi Bakacs Dezső ellen lépett szorítóba. A szervezők – a Perfecz Fight Klub és a Prémium Rendezvényszervező Zrt. – a korábbiakkal ellentétben a koronavírus-járvány miatt nem tudtak külföldi versenyzőket meghívni az eseményre, így ezúttal hazánk legjobb és legnevesebb harcosai léptek a ringbe. Ráadásul a gála egy nemes ügyet is szolgált: a szervezők egyhetes adománygyűjtést indítottak a rászoruló családok számára.

A 90 kilogrammban rendezett háromszor háromperces mérkőzés első menetében a 20 éves szentesi Tési-Vass Gergely lopta a távolságokat, és hatalmas ütőerejét igyekezett kihasználni. A folytatásban is hasonló mederben zajlott a mérkőzés, Tési-Vass sok váratlan dolgot húzott elő, míg ellenfele többször is combrúgással próbálkozott. Bakacs agresszívebben kezdte a harmadik menetet, de Tési-Vass is állta a támadásokat, illetve sikeresen visszatámadott. Ez volt a legmozgalmasabb játékrész, a parázs küzdelem után pedig egyhangú pontozással végül a pécsi harcos nyerte meg az összecsapást.

Az U20-as kyokushin világbajnok, a szegedi ketrecharcgálán K1-ben és a ceglédi küzdősportgálán thai-boxban győztes Tési-Vass, aki Lantos Lehel tanítványa, a felkészítését pedig Lehoczky Csaba, Elter Antal és Laczkó Balázs segítette, nem vallott szégyent.

– Nagyon komoly kis gála volt, Magyarország legjobbjai vettek részt rajta – nyilatkozta Sárközi Róbert klubvezető. – Az ellenfél egy kicsit rutinosabb volt, de ha csiszoljuk Tési-Vass Gergely technikáját, remek harcos válhat belőle, és az ilyen meccseket megnyeri.