Ha megnyerne a Deszk a megyekettőt, vállalnák a feljutást a megyei I. osztályba

Remek őszi idényt futott a Deszk a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban, ám a megszerzett 41 pont nem volt elég az őszi bajnoki címhez. A csapatnál hosszabb távra terveznek, és a klub tehetséges fiataljainak adnának lehetőséget.

Csupán két mérkőzését nem nyerte meg a Deszk a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi idényében, ám a veretlen félév ellenére második helyen áll a tabellán: köszönhetően a ContiTech-Apátfalva még ki­­emelkedőbb eredményének.

– Ahogy a megyeegy, úgy a megyekettő is erősödött. Sokkal több kiélezett mérkőzésünk volt, de elégedett vagyok az eredményünkkel. Az Apátfalva elleni meccsen a legszebb első félidőt, majd a legrosszabb má­­sodik félidőt játszottuk, de igazságos volt az a döntetlen – utal Papp Endre, a Deszk edzője az őszi bajnok elleni rangadóra, ahol bár 2–0-ra is ve­­zettek, végül meg kellett elégedniük a döntetlennel (2–2), pedig akár az egész őszi idény is másképp alakulhatott volna, ha ott hazai pályán behúzzák a mérkőzést.

A deszkiek már javában dolgoznak, hiszen január 15-én kezdték el az idei munkát, a heti három edzés mellett heti egy edzőmérkőzéssel készül a gárda a tavaszi folytatásra.

A Saller-kupán aratott, talán váratlan győzelem mellett már három edzőmérkőzésen is túl van a csapat, az FK 1899 Szeged elleni két győzelem mellett legutóbb az Algyőtől kikapott a gárda.

A bajnoki rajtig még a Makó II.-vel (február 15.), valamint a Sándorfalvával (február 22.) tesztel a Deszk.

A csapat tagjai közül többen is sérüléssel bajlódnak jelenleg, ez kissé nehezíti a munkát. Változás, hogy az őszi csapathoz képest Bódi Tamás munkahelyi elfoglaltság miatt fél évig szünetelteti a labdarúgást, míg az érkezők terén Bartos Norbert Újszentivánról igazol Deszkre. A megyekettő őszi ezüstérmese még egy játékossal szeretne erősíteni, de egyelőre ebben az ügyben még nem született megegyezés, ezen túl nem várható több változás.

– A saját utánpótlásunkat szeretnénk fokozatosan beépíteni, így nem az a célunk, hogy leigazoljunk. Hosszú tá­­von gondolkozunk, a fiatalok beépítése fontosabb, mint a bajnoki cím megszerzése. Sportemberként persze szeretnénk bajnokok lenni, de in­­kább beállítok egy tizenhat éves srácot, mint hogy nyerjünk egy meccset, legyen szó akár az apátfalvi rangadóról is. Ha megnyerjük a bajnokságot, vállaljuk a feljutást, ha nem, akkor elgondolkozunk rajta – mondta Papp Endre arra a kérdésre, hogy miképp gondolkoznak az esetleges nyári osztályváltásról.

(Borítókép: deszkisc.hu – a szerk.)