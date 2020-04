Halasztják a szegedi kajak-kenu vb-t

Szeptemberre halasztotta az eredetileg július 10-12-re kiírt szegedi gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot a sportág nemzetközi szövetsége (ICF).

Az ICF szerdai hírlevelében több verseny törlését is bejelenti, de a vb esetében – amelyen az olimpia programjában nem szereplő számokban rendeznének versenyeket, s ez lenne az első ilyen jellegű viadal – halasztásról ír, hangsúlyozva, hogy 2020-ban ez lehet az egyetlen nemzetközi viadal a gyorsasági szakágban.

A koronavírus-járvány miatt törölték az összes májusi regattát, így a para-világbajnokságot, a duisburgi és a racicei ötkarikás kvalifikációs versenyt. A májusi, júniusi és júliusi tokiói edzőtáborok is elmaradnak, ahogy a brandenburgi ifjúsági és U23-as vb, a norvégiai maratoni vb és az oklahomai gyorsasági szuperkupa is.

Az ICF főtitkára, Simon Toulson azt mondta, a szervezet eltökélt abban, hogy nemzetközi versenyeket rendezzen idén, de több fontos szempontot is meg kell vizsgálni a döntéshozatal előtt.

-Biztosítanunk kell a sportolók egészségét a sportlétesítményekben és a rendező régióban. Emellett hat-nyolc hét edzésre is lehetőséget kell adni, valamint a nemzeti szövetségeknek lehetőséget arra, hogy megtartsák a válogatókat és kialakítsák a csapatokat – fogalmazott a sportvezető.

Hangsúlyozta: fontos szempont az is, hogy a viadalokra a világ minden részéről érkezhessenek versenyzők, ami azt feltételezi, hogy a koronavírus-járványt már megfékezték.

Simon Toulson hozzátette: 15 naponta monitorozzák a helyzetet és dolgoznak a jövő évre halasztott tokiói olimpia és paralimpia új kvalifikációs menetrendjén is.

A magyar válogatott eddig hat női kajakos, öt férfi kajakos és két női kenus kvótát szerzett az ötkarikás játékokra, még öt indulási jog gyűjthető.