Hamarosan elkészül a jégpálya Algyőn

Közösen épít jégpályát Algyőn a helyi önkormányzat és a szegedi jégkorongklub. A munkálatok elkezdődtek, szeptemberre használható lesz a létesítmény. A plusz jégfelülettel az algyői és a szegedi gyerekek mellett a környékbeliek is jól járhatnak.

Évek óta tervezte egy algyői jégpálya felépítését a szegedi jégkorongklub. Az előkészüle­tek után a múlt héten elkezdődött az építkezés a Borbála fürdő mögötti területen, a ter­­vek szerint szeptemberben adják át a szabványméretű jégfelületet.

– Hamar egymásra találtunk, az algyői önkormányzat végig nyitott volt a fejlesztésre, ezúton is köszönjük nekik. A beruházást a Magyar Jégkorong Szövetség szintén támogatta, nekik is fontos, hogy egyre erősebb legyen a szegedi régió. A jégpályán az algyőiek mellett a szegedi gyerekeknek is rendszeres lehetőségük lesz edzeni, hiszen egyre több a já­­tékosunk az utánpótlásban, a szegedi műjégpályát már ki­­nőttük. Emellett szeretnénk bevonzani a hódmezővásárhe­lyi és környékbeli gyermekeket, iskolákat és óvodákat, hogy mindenki meg tudjon tanulni korcsolyázni, jégkorongozni – mondta Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű szakosztály-igazgatója a klubhonlapon.

Hozzátette: a beruházás nagy előrelépés, a következő feladat, hogy tartalommal töltsék meg a létesítményt. A látványterv két ütemben valósul meg, szeptemberre a pálya készül el, ezt követi majd az öltöző kialakítása.

– Ez egy pozitív üzenet a sportág jövője szempontjából a régióban, nemcsak a jégkorongra, az összes jeges sportra igaz ez a megállapítás. A fejlesztésnek köszönhetően a szegedi klubnál is bátrabban tervezhetünk – fogalmazott Pápai Miklós.

A koronavírus-járvány miatt hathetes kényszerszünet után indultak el újra az edzések a Goodwill Pharma Szegedi Víz­mű jégkorongcsapatánál, ahol az egészségügyi előírások szigorú betartása mellett kezdték el lassan már egy hónapja a kiscsoportos tréningeket. A szá­­razedzések szabadtéren, a Ke­­nyérgyári úti Mocorgó szabadtéri edzőpályán zajlanak.

Közben már gőzerővel ké­szülnek a klubnál a 2020–2021-es szezonra. Folyamatosan állnak át a következő idényben ér­­vényes korcsoportokra, amelyekhez az edzők is igazodnak.