Harcol a súlyokkal, főszereplő lett

Nyolcadik magyar bajnoki címét szerezte meg Hajdúszoboszlón, a 2020-as tokiói paralimpiára készül a szentesi súlyemelő, Sztanó György, aki nemrég a Hullámzom című dal főszereplője is volt, amely egy igazi motivációs bomba mindenki számára.

Erőemelő-világbajnoki címének köszönhetően 2017-ben a Délmagyarország Év sportolója gáláján már másodszor választottuk meg az év parasportolójának Sztanó Györgyöt, aki egy őszi könyökműtét után tele van tervekkel 2020-ra.

– Nem tudtam teljesen ki­nyújtani a karom, megműtöt­ték, amelynek szerencsére ha­tásos eredménye lett – osztotta meg Sztanó György erőemelő. – A Magyar Parafekvenyomó Bajnokságon az 59 kg-os kategóriában megszereztem a nyolcadik magyar bajnoki címemet, a férfiak között pedig összességében a második helyen végeztem – emlékezett vissza friss si­­kerére, amelyet Hajdúszobosz­lón ért el.

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli intézkedések drasztikusan érintették Sztanó versenynaptárát is, ugyanis a Ma­­gyar Paralimpiai Bizottság április 30-ig felfüggesztette a versenyzők külföldi utazásait, versenyeit. Nem tudni, mikor és hogyan kvalifikálhatnak a parasportolók a tokiói tornára, de a bizottság folyamatosan kapcsolatban áll a Nemzetközi Paralimpiai Bizottsággal.

– Rengeteg versenyemet le­­mondták nekem is, többek kö­­­zött a dubaji parafekvenyomó-világkupát is, így jelenleg Szentesen készülök edzőm, Brezovai Sándor, és a párom, Anikó segítségével. Célom a tokiói paralimpia, de még azt sem tudom, hogy kijutok-e, illetve egyáltalán megtartják-e. További tervem még decemberre 150 kg-os súly kinyomása – folytatta.

Sztanó György nemrég belekóstolhatott a klipforgatásba is, mivel az Oliver from Earth Hullámzom című dalának főszereplője volt, amely a paralimpiai csapat tiszteletére készült.

– A klip ösztönzés azoknak a testi fogyatékkal élő sportolóknak, akik hátrányból in­­dulnak betegségük miatt, de mindent elkövetnek, hogy sikeresek le­­gyenek. Sosem adják fel, remélem, hogy ezzel a nagyszerű dallal ráirányul a reflektorfény ezekre a csodálatos emberekre – zárta a beszélgetést.