Három játékossal erősített a Csanytelek, amely magasabb célokért is küzdene

Az ősz végére elfogyott a Csanytelek, amely így hatpontos hátrányba került a dobogós Mártéllyal szemben: a télen a keretét is bővítő csapat célja nem más, mint hogy eltüntesse ezt a különbséget tavasszal.

Az utolsó három meccsén csu­­pán egy pontot szerzett a Csanytelek a megyei II. osztályban, ezzel pedig lépéshátrányba került a riválisokkal szemben: a harmadik Mártély és a negyedik Hódmezővásárhelyi FC II. is egyaránt hat-hat ponttal előzi meg a csapatot, amely azonban összességében így is pozitív őszt zárt, hiszen az ötödik helyen áll.

– Elégedett vagyok az ősszel – kezdte Magyar József, a Csanytelek játékos-edzője, aki 51 évesen egy bajnoki ki­vételével mindig kezdőként ját­­szott a csapatban. – Tavasszal, amikor átvettem a csapatot, hét fordulóval a vége előtt mindenki elkönyvelte, hogy a Csanytelek kiesett a megyekettőből. Saját gyerekekkel si­­került bennmaradni, nyáron pedig erősítettünk is. Most előrébb szerettem volna zárni, de elég komoly csapatok lettek a megyekettőben, így büszke vagyok az ötödik helyre – értékelt Magyar József.

A keret igen korán munkához látott, január 8-a óta készül a tavaszi szezonra, és már egy edzőmeccsen is túl vannak: a Hódmezővásárhelyen, műfüvön lejátszott mérkőzésen a megyei I. osztályú Székkutast verték 1–0-ra. A továbbiakat illetően a bajnoki rajtig még két Bács megyei ellenféllel, a Pálmonostorával, a Kiskunfél­egyházával és a Szentessel is gyakorolnak.

Ami a játékoskeretet illeti, a csanytelekiekhez a tél folyamán három játékos is érkezett, Pölös Martin és Borák Jenő Szentesről, Nagy István pedig Csengeléről csatlakozott a csapathoz. Távozó is akad, Gémes Csanád ugyanis Csongrádon folytatja, és követheti őt Tóbiás Nándor is, de esetében még nincs megegyezés.

– Pályafutásom során sem szerettem a langyos vizet, ez azóta sem változott, ezért jövőre szeretném megcélozni a megyei I. osztályt – mondta a célokról a Csanytelek játékos-edzője, aki hozzátette, mi­­vel 20-22 fős kerettel dolgozhat, a játéklehetőség érdekében többekre a megyei IV. osztályban szereplő második csapatnál is számítanának tavasszal.

A közelebbi terveket illetően Magyar József elmondta, mindenképpen szeretnék befogni az előttük álló csapatokat ta­vasszal, ám ehhez elsősorban azokat a mérkőzéseket kell megnyerniük, amelyeken papíron is esélyesek – az őszi szezon során ugyanis ezekkel a találkozókkal adódtak gondjaik a csanytelekieknek, sok olyan pontot elszórtak a nyerhetőnek tűnő meccseken.