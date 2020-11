Három klub is érmeket gyűjtött

Hód­­mezővásárhelyen a Fekete Sas Rendezvényházban tartották meg második alkalommal a Promenád-kupa táncversenyt, amelynek első részében szabad­idős, második felében pedig versenytánc szakágban mérték össze tudásukat a sportolók.

Csongrád-Csanád megyéből három klub szerepelt kiválóan: a szegedi Fallaway Táncegyesület, a szintén szegedi Flamen­­co 2001 TSE, valamint a házigazda hódmezővásárhe­lyi Promenád TSE egyaránt gyűjtött érmeket a különböző kategóriákban, korcsoportokban, szakágakban.

Eredmények, Fallaway TE Szeged, párosok, latin, ifjúsági középhaladó: 1. Sinkó Kristóf, Hajdu Henrietta, 2. Ágoston Bence, Papdi Szabi­­na. Duók, latin, gyermek I. kezdő: 1. Deák Réka, Kádár Lora; gyermek II. kezdő: 3. Juhász Veronika, Ökrös Kiara, 4. Deák Anna, László Zoé; gyermek II. középhaladó: 2. Darázs Lara, Szetei Karolina; ifjúsági középhaladó: 1. Környei Zsófi, Papdi Szabina. Szóló, latin, gyerek I. kezdő: 3. Kádár L., 4. Deák R.; gyerek I. középhaladó: 1. Daróczi Regina; gyerek II. kezdő: 3. Juhász V., 4. Deák A.; gyerek II. középhaladó: 5. Darázs L., 6. Szetei K.; ifjúságiak, kezdő: 2. Hajdu Henrietta; ifjúságiak, haladó: 2. Papdi Sz. Formáció, párosok, standard: 1. Ágoston B., Környei Zs., Sinkó K., Hajdu H.; lányformáció, gyerekek, latin: 1. Juhász V., Ökrös K., Deák A., László Z., Darázs L., Szetei K., Daróczi R., Kádár L.; ifjúságiak, latin: 3. Hajdu H., Papdi Sz., Környei Zs., Ujvári Zsófia; showtánc: 1. Juhász V., Ökrös K., Daróczi R., Darázs L. Edző: Vidovenyecz Andrea.

A Promenád TSE versenyzőinek eredményei, szóló, ifjúsági középhaladó, latin: 1. Nagy Noémi; páros, ifjúsági középhaladó, latin: 3. Búzás Barnabás, Erős-Petrás Dorina, 4. Mogyorósi Máté, Szurovecz Gabriella. Felkészítő: Móczó János.

A Flamenco 2001 TSE versenyzőinek eredményei, szó­­ló, junior középhaladó, latin: 2. Elhardt Réka; junior kezdő, latin: 3. Csobán Anita, 4. Czékus Panka; junior haladó, latin: 1. Lázár Emilia; gyerek II. kezdő, latin: 2. Augusz Nóra, gyerek II. középhaladó, latin: 4. Prém Noémi. Duók, junior középhaladó, latin: 5. Kürti Dorka, Schmidinger Olívia, gyerek II. nagyon kezdő, latin: 1. Molnár Zsófia, Lauly Hanna; gyerek II. középhaladó, latin: 1. Dankó Janka, Gárdián Hajna. Párosok, gyerek II. kezdő, standard és latin: 1. Apró Gá­­bor, Molnár Emma; gyerek II. középhaladó, standard és latin: 1.Ádám Balázs, Dankó Jázmin. Formáció, junior ok, standard: 1. Flamenco 2001 TSE (a Hattyúk tánca nevezetű előadás).

A Magyar TáncSport Szakszövetség versenye, Fekete Sas-kupa, C felnőtt standard: 4. Hevesi Dániel, Frittman Fanni; felnőtt C standard: 2. Rácz Ádám, Kovács Leila, C latin: 3. Rácz Á., Kovács L.

Felkészítők: Ádám Gábor, Dudás Ágnes, Hausingerné Bú­­rány Anikó.