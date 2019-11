Három szegedi férfi kajakos Portugáliában gyűjti a kilométereket

Az NKM Szeged három kajakosa, Birkás Balázs, Kuli István és Nádas Bence Hüvös Viktor edző vezetésével külföldi edzőtáborban tölti a napjait, és gyűjti a kilométereket.

Nincs megállás. Az év legnagyobb magyarországi viadalán, a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon az egyesület nyolc versenyzője szerepet kapott, akik közül többen is kvótákat szereztek; és nemrég derült ki, hogy az NKM Szeged megnyerte a négy magyar bajnokság összesített pontversenyét a hazai klubok között, ám a felkészülés már megkezdődött.

Ennek jó példája a Hüvös Viktor vezette kajakos csapat, amely tíz napot a Nelo hajógyártó cég portugáliai központjában, Montebelóban tölt – a csoport most tart éppen az időszak záró napjainál. A csapatban helyet kapott az NKM Szeged három sportolója, Birkás Balázs, Kuli István és Nádas Bence, akik egyaránt tagjai voltak a vb-ötödik, ezzel ötkarikás kvalifikációt szerzett 500 méteren érdekelt négyesnek.

– A szegedi világbajnokság állomás volt a következő évi olimpia előtt – mondta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője. – Nagy erőkkel elindult a felkészülés, és a férfi kajakosok már meleg vízi edzőtáborban vannak, míg mások kihasználják, hogy még elfogadható az idő, és itthon szállnak vízre. Nehéz év lesz, de sikerorientált a csapat, és a felkészülés jól alakulhat.

A szegediek közül Birkás Balázst értük el a tegnapi első edzés után.

– Minden rendben van velünk. A korai kelés, a kávé és a reggeli után gyalog juthatunk el a pályáig, a negyedóra gyaloglás oda és vissza is jól esik – nyilatkozta Birkás. – Visszafelé azért különösen, mert a kemény evezések után kitisztul az agyam, kiváló levezetés. Nagyjából 18 ezer lépést teszek meg, azaz nemcsak a vízen, hanem a szárazföldön is készülök, afféle sétálótábor is ez a portugáliai tíz nap. A penzum általában napi kétszer egy, másfél óra kajakozás, illetve előfordul, hogy a második tréning kondizás. Öt éve rendszeresen megjelenünk Montebelóban, és mostanra mondhatjuk ki, hogy egészen jó az étel minősége. A négyessel kapcsolatban gyűjtjük a tapasztalatokat és az adatokat, de az egyes szempontjából is jól állunk. Néha angolosan szemerkél az eső és köd is van, ilyenkor a neoprénruha fontos, ám ahogy kisüt a nap, egy póló is elég.

Birkás Balázs és a csapat szombaton érkezik haza, és itthon folytatja majd a felkészülését.