Háromezer néző előtt nyert rangadót a MOL-PICK Szeged – Fotók

Szinte telt ház előtt játszott a MOL-PICK Szeged a Tatabányával a férfi kézilabda K&H ligában. Bodó Richárdék végig vezetve, könnyedén, tizenegy góllal nyerték meg a derbit.

Rangadó várt a MOL-PICK Szegedre a magyar bajnokságban, hiszen az EHF-kupa-résztvevő Tatabánya látogatott az újszegedi sportcsarnokba. A mérkőzés előtt adták át a szegedi klub ifjú játékosainak a Jó tanuló, jó sportoló díjakat, valamint azt a három mezt, amelyet a PICK ajánlott fel a szívtranszplantáció előtt álló kisfiúnak, Batonai Patriknak.

Nagy taps fogadta a népes szegedi szurkolótábor részéről a PICK korábbi bajnokcsapatának edzőjét, Vladan Maticsot és a korábban Szegeden is játszott Ancsin Gábor, Vladimir Vranjes duót, viszont a vendégek így is több alapemberüket, köztük az egykori szegedi kedvencet, Balogh Zsoltot is nélkülözni kényszerültek. Ráadásul annyi hiányzójuk akadt, hogy nem is tudták feltölteni a 16 fős meccskeretet.

4–4-ig tartották magukat a vendégek, ám ezt követően sorra jöttek a jó védekezésből indított könnyű szegedi gólok. Jonas Källman gyorsan háromszor is beköszönt, Bánhidi Bencével pedig nehezen bírtak a falban: a beállósról hiába szaggatták le a pólót, így is hetest harcolt ki. Stabilizálódni látszott a négygólos szegedi előny a félidő közepére, időt is kért Vladan Matics.

A folytatásban a videóbíró került főszerepbe: előbb Bánhidit állították ki két percre, majd Vranjest videózás után kizárták a további küzdelmekből, miután letarolta Matej Gabert – a meccs harmadára tehát alapemberét veszítette a Bányász.

Joan Canellas négy értékesített büntetőt követően akcióból is betalált: gólja után alakult ki az addigi legnagyobb, hatgólos különbség. Támadásban jóval pontosabban játszott a Szeged ellenfelénél, az első félidőt pedig Matej Gaber zárta le egy bedobott ziccerrel, így harminc perc után 18–12-re vezetett a MOL-PICK Szeged.

Óriási Bodó-bombákkal kezdődött a második félidő, a kékek pedig folyamatosan növelték előnyüket, így már a tízgólos különbség is elérhető közelségbe került. Ekkor még zárkózni tudott a Tatabánya, amelynek védekezését könnyen megbontotta a PICK a folytatásban is. Lehet, hogy ennek is köszönhetően, de igencsak paprikássá vált a hangulat a pályán Sipos megmozdulását követően: a válogatott beállós Bombacnak sózott oda egyet, amit meg is jegyzett a Szeged irányítója, végül ismét videózás után járt a két perc.

Öt perccel a vége előtt Nik Henigman ziccerével lett meg a „közte tíz”, így számolhatott az újszegedi sportcsarnok közönsége 34–24-nél. Mirko Alilovic második hétméteresét is hárította, a PICK pedig nem vett vissza a tempóból az utolsó percekre sem.

A meccset egy időn túli hetes zárta, Holpert hetesét már nem tudta megfogni a PICK horvát kapusa, ám csapata így is roppant magabiztos, 36–25-ös győzelmet aratott.

A Szegedre vár még feladat a héten, méghozzá nem is akármilyen, hiszen szombaton a Bajnokok Ligája csoportkörének zárófordulójában a spanyol Barcelona vendége lesz.

Új szakember

Július 1-től Kárpáti Krisztián lesz a PICK Akadémia szakmai vezetője.

A 36 éves szakember a Balatonfüredtől érkezik a szegedi klubhoz. Előző állomáshelyén szakmai igazgatóként és a juniorcsapat edzőjeként dolgozott, emellett az magyar ifjúsági válogatott szövetségi edzője is, de korábban az NB I-es PLER másodedzője is volt.