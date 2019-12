Háromgólos hátrányból állt fel a Metalcom

A Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata óriási OB I-es győzelemmel zárta az évet: a Kurca-partiak úgy nyertek hazai pályán 11–10-re, hogy az utolsó negyed előtt 7–10-re vezetett a BVSC.

Nagy volt a tét a Metalcom Szentes számára az év utolsó férfi vízilabda OB I-es mérkőzésén. A Kurca-partiak egy vereséggel nyolcpontos hátrányba kerültek volna a felsőházat érő negyedik helytől, egy BVSC elleni sikerrel viszont tapadtak volna a zuglói riválisra. Úgy tűnt, az előbb említett állás alakul ki a téli szünetre, ugyanis a fővárosiak már az első negyedben is vezettek há­­rom góllal. Ezután a Kurca-partiak hiába küzdöttek, a második és harmadik játékrészben csak futottak az eredmény után, a negyedik negyed kezdetén 7–10-et mutatott az eredményjelző.

Azután jött a csodás végjáték: a Szentes 4–0-ra nyerte az utolsó nyolcperces periódust, így óriási sikert aratva bizakodva készülhet a tavaszi szezonra!

Pellei Csaba: – Gratulálok a BVSC-nek, mert nemes ellenfél volt, kiválóan felkészült be­­lőlünk. Nem volt benne a mérkőzésben a fordításunk, át­­érzem, amit most éreznek. Nekünk ebben a bajnokságban ez volt a hatodik olyan találkozónk, amely egy góllal dőlt el vagy döntetlen lett. Küzdöttünk végig, a negyedik negyedben taktikát váltottunk, ami megzavarta a BVSC-t, nem tudták végigjátszani az időt, így elkezdtek kapkodni. Szerencsénk is volt, ami a korábbi meccseken teljesen elkerült bennünket. Amit nem lőttünk be három negyed alatt, azt a negyedikben igen, ahogy közeledtünk, úgy bizonytalanodtak el a vendégek.

Metalcom Szentes–BVSC 11–10 (4–6, 2–2, 1–2, 4–0)

Férfi vízilabda OB I, B csoport, 9. forduló. Szentes, 250 néző. Vezette: Csizmadia, Kovács.

Metalcom Szentes: Meixner – Kókai, Nagy 5, Vörös, Basara 2, Somogyi 2, Kriszoszpatisz. Csere: Mátyók 2, Pellei K., Hegedűs, Gergelyfi, Pellei F. Vezetőedző: Pellei Csaba.

BVSC: Györke – Csapó 2, Mladoniczky, Kovács 2, Pásztor 4, Mészáros, Sugár. Csere: Czigány, Tanczer, Ágh 1, Létay 1, Lajkó, Szabó.

Vezetőedző: Szűcs Levente.

Gól – emberelőnyből: 11/7, ill. 8/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/2

Kipontozódott: Kókai, ill. Csapó.