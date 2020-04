Hatalmas élmény volt a MOL-PICK Szegedben védeni

Kölcsönből tért vissza télen a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatához a 18 éves Marczika Barnabás, aki egy hét alatt azon kapta magát, hogy már a felnőttkerettel tréningezik. Pályára lépett második NB I-es meccsén, az otthonléttel viszont nem sikerült megbarátkoznia.

Bár a NEKA NB I/B-s csapatában kezdte a szezont Marczika Barnabás, a tavaszi idényre visszahívta kölcsönből a MOL-PICK Szeged, hogy feljutáshoz segítse az NB II-es együttest, alkalomadtán pedig a felnőttkerettel is készülhet. Ez az alkalom a vártnál sokkal ha­marabb jött el számára.

– Szóltak télen, hogy szükség van rám, mert az NB II-es gárdánk a feljutásért harcol. Örömmel tértem vissza, majd egy hete voltam Szegeden, amikor megcsörrent a telefonom, hogy szükség van rám az NB I-es csapatnál, mert Mikler Roli beteg lett, és Nagy Martin sem tud edzeni. Így azt vettem észre, hogy már a felnőtterettel edzek, majd Mezőkövesden szerepet kapok. Hatalmas él­mény volt, és óriási motivációt kaptam az élettől – árulta el a 18 éves kapus, Marczika Barnabás a klubhonlapon.

Negyedik hete a MOL-PICK Szeged felnőtt- és utánpótláscsapatai is otthon, egyénileg edzenek az erőnléti trénerek előírásainak megfelelően. A lényegesen kisebb mozgástér és variációs lehetőségek Mar­czika Barnabásnak is feladják a leckét.

– Iszonyatosan hiányoznak a közös edzések, társak, meccsek. Úszó és kajakos barátaim mondták, jól bírják az egyedüllétet. Én nem, csapatjátékos va­­gyok! Fekete Róbert kapus­edzőtől éppen a napokban kaptam két 10 kg-os súlyzót, ezekkel erősítek, heti kétszer elmegyek futni, valamint kislabdát dobálok a falhoz, hogy a reflexem ne kopjon el, de ez így nagyon nem az igazi – jegyezte meg a tehetséges kapus, aki a sport mellett edzői képzésre jár.

– Eddig kevesebbet készültem, nem került előtérbe, de most mindig előveszem a könyvet. Beláttam, hogy mennyire fontos a tanulás – vallotta be Marczika Barnabás.