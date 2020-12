Hatvan meccse veretlen otthon a Fradi

A 14. forduló mérkőzéseivel folytatódott a labdarúgó NB I.: a listavezető Ferencváros a második félidő közepén döntötte el a jól küzdő Zalaegerszeg elleni meccsét, a Mol Fehérvár viszont ennél simább meccset játszott a Budafokkal.

Labdarúgás, MagyarországTovábbra sem megy az Újpestnek, amely a forduló nyitómeccsén kapott ki odahaza a Puskás Akadémiától. A lila-fehérek már hat meccs óta nem tudtak nyerni a bajnokságban.

Az immáron (újra) Pisont István által vezetett Budapest Honvéd egy pontot vitt el Kisvárdáról, igaz, ezzel aligha lehetnek elégedettek a kispestiek. Az alacsony színvonalú mérkőzésen a hazaiaknak adódtak nagyobb lehetőségeik, de egyiket sem tudták gólra váltani. A Honvédban kezdőként végigjátszotta a meccset a szegedi Batik Bence, míg a kisteleki Zsótér Donát csereként szállt be a 87. percben.

Hatvan meccs óta veretlen saját pályáján a Ferencváros, amely a Zalaegerszeget győzte le a Groupama Arénában, és továbbra is vezeti a bajnokságot. Csakúgy, mint augusztus végén, most is négyet rúgott a Mol Fehérvár az újonc Budafoknak. Hiába a forráskúti Ádám Martin két gólja, kikapott a Paks Mezőkövesden.

Eredmények, 14. forduló

Újpest FC–Puskás Akadémia 1–2 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Zierkelbach.

Gólszerzők: Onovo (75.), ill. Mance (56.), Plsek (71.).

Kisvárda–Bp. Honvéd 0–0

Kisvárda, zárt kapuk mögött. Vezette: Solymosi.

FTC–ZTE 2–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Kárpály.

Gólszerzők: Laidouni (67.), Baturina (70.).

Mol Fehérvár FC–Budafok 4–1 (3–0)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött. Vezette: Farkas Á.

Gólszerzők: Alef (5.), Petrjak (14., 35.), Rus (55.), ill. Kovács D. (92.).

Mezőkövesd–Paks 4–3 (2–1)

Mezőkövesd, zárt kapuk mögött. Vezette: Bognár.

Gólszerzők: Karnyicki (20.), Besirovic (39.), Vutov (52.), Pillár (79.), ill. Ádám (37., 57., az elsőt 11-esből), Bognár (93.).

MTK–Diósgyőr 1–0 (0–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Bogár.

Gólszerző: Kata (92.).