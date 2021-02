Néhány hónap alatt győzte le a rák Hatvani Józsefet

Egy fiatal focistát vesztett el Csongrád-Csanád megye sporttársadalma. A 30 éves Hatvani József októberben még meccseken lőtte a gólokat, de egy agresszív daganat alig több mint 3 hónap alatt elvette az életét. A fiatalember példás családapa volt.

– 2008-ban ismerkedtünk meg Józsival egy makói szórakozóhe­lyen. Mindketten 17 évesek voltunk. Én hódmezővásárhelyi va­­gyok, ő pedig kiszombori volt

– mesélte az özvegyen maradt fiatalasszony, a 30 éves Rákóczi Rebeka.

Együtt váltak felnőtté

– Szerelem volt ez az első látásra, bár akkor azt mondta, hogy neki nem fér bele az idejébe, hogy Vá­­sárhelyre járjon udvarolni. Eh­­hez képest másnap megjelent az ajtónkban egy csokor virággal. Szinte azonnal össze is költöztünk, Vásárhelyen, egy albérletben kezdtük a közös életünket. Nem volt másunk, csak egy-egy szatyor ruhánk. Én abbahagytam a középiskolát, ő végigjárta. Kőműves lett. Együtt váltunk felnőtté, ami még szorosabbá tette a kapcsolatunkat.

Rebekáéknak 2009-ben megszületett az első gyermekük, Da­­niella. 2011-ben érkezett Amarilla, 2014-ben pedig egy fiúval, József Auréllal is megajándékozta őket az élet.

Külföldi klubok is érdeklődtek Hatvani József után

Megismerkedésükkor Józsi a kis­­zombori KSK-ban focizott csatárként. Pályafutása során megfordult a Kiszombor, a Makó, az Ásotthalom, a Hódmezővásárhelyi FC, az Algyő és a Szegedi VSE csapatában is. Szegeden 2018-ban a megyei első osztály gólkirálya lett, 38-szor zörgette meg az ellenfelek hálóját. Rebeka minden meccsén ott volt, és szurkolt a párjának.

A fiatal sportoló több felkérést kapott, magasabb osztályú csapatok is szívesen látták volna a soraikban, sőt külföldről is megkeresték, de József mindig nemet mondott. Nem akart távol lenni a családjától.

– Nagyon boldog életünk volt. Szépen haladtunk előre. Azt terveztük, hogy idén veszünk egy saját kertes házat. Egy éve megnyitottuk a kézápoló és műköröm­építő üzletemet is. Józsi ebben is szívvel-lélekkel támogatott – me­sélte Rebeka. – Józsi nagyon sokáig kőművesként dolgozott. Ennek a szakmának az a hátulütője, hogy nyáron rengeteg munka van, télen pedig alig valami. Ezt elégelte meg. A kórháznál felvették, beteghordó lett az SBO-n.

– Józsi szívós volt, nemcsak testileg, hanem lelkileg is. Az SBO-n sok tragédiát látnak a dolgozók. A párom elbírta ezeket a terheket

– emlékezett vissza Rebeka.

Októbertől egy rémálom lett az életük

A fiatalember betegsége tavaly ok­­­tóber végén köhögéssel kezdődött, ami nem akart elmúlni.

– Mivel Józsi érezte, hogy már a pályán is kezd lassulni, orvoshoz fordult. Készült egy mellkasröntgen, ami nem mutatott ki semmit. Laborvizsgálatokat is végeztek, de az is csak azt jelezte, hogy van egy kis gyulladás a szervezetében. Mellkas CT-je is volt, de még mindig nem tudtuk, mi a probléma. Ez az időszak legalább egy hónapot vett igénybe. Közben egyik pillanatról a másikra iszonyatos hasfájása lett, a bőre beleszürkült. Ekkor, decemberben, a kontraszt­anyagos CT kimutatta, hogy a hasnyálmirigyen 1,5×1,5-ös tumor látható, amitől begyulladt a hasnyálmirigye. A tumormarkerek viszont negatívak lettek. Kórházba került, ahol 14 napig nem ehetett, nem ihatott, egy hét alatt 10 kilót fogyott, de az eredményei javultak. Újra ehetett, de megint romlottak az értékei. Ekkor ismét nulldiétára fogták. Karácsonyra kikönyörögtük, hogy hazajöhessen, csak infúzióra járt be a kórházba. Így együtt tölthettük az ünnepeket. Továbbra sem érezte jól magát. Újabb vizsgálatok jöttek, ami januárban kiderítette, hogy a máján áttétek keletkeztek. Amikor ezt meghallottam, összeestem. Innentől igazi rémálommá vált az életünk. Kiderült, hogy ez ez egy rendkívül agresszív daganat, aminek nem találták meg a gócpontját.

Leírhatatlan fájdalom

Rebekáék a rossz hírek ellenére is bizakodtak, hiszen sok rákos betegen tudott már segíteni az orvostudomány. A fiatalasszony számos alternatív készítményt is beszerzett. Közben januárban Józsi a koronavírust is elkapta, de azt sikerült legyőznie.

– Aztán egyszer csak becsípődött a háta, ami iszonyatos fájdalommal járt. A vizsgálatok szerint a tumor átterjedt a csontjaira is. Józsi február elején került be Szegedre, a klinikára. Mindennap lá­­togattam. A 74 kilós szerelmem szinte a szemem előtt sorvadt el. Felfoghatatlan volt, hogy az én párom, aki 4 hónappal előtte még 20-30 kilométert futott, gólokat lőtt a focipályán, maga volt az élet, csak árnyéka lett önmagának…

Hatvani József szervezete február 17-én adta fel a küzdelmet. A halála előtti napon még magához ölelte Rebekát. A család fájdalma leírhatatlan.

Mindenki ledöbbent

Mindenkit megdöbbentett a csupa szív sportember gyors lefolyású betegsége, halála.

Egyesülete, az NB III. Közép csoportjában szereplő Szegedi Vasutas Sportegyesület (SZVSE), még Józsi halála napján döntött arról, hogy visszavonultatja a 10-es mezt, ami így örökre Hatvani József száma marad.

– Józsival eleinte játékostársak voltunk, később az edzője lettem. Nagyon közel álltunk egymáshoz. Az egész csapat, a szakosztály gyászolja. Vasárnap, a hazai meccs előtt is megemlékezünk róla. Bekereteztük a mezét is. Gyűjtést indítottunk, hogy segítsük a nagyon nehéz helyzetbe került családját

– mondta Kelemen Balázs.

– A klub, az SBO munkatársai, a betegek és a Hód-Fitness SE, ahol a kislányai sportolnak, így közösen, szerettünk volna egy megemlékezést szervezni. Sajnos a járványhelyzet miatt nem kaptunk lehetőséget a gyülekezésre – tudtuk meg Rácz Ildikótól, a Hód-Fitness SE elnökétől.

– Józsi nagyon jó ember volt. Ritka, hogy valaki ilyen fiatalon ennyire tudatosan élt. Mindene volt a család

– emlékezett rá Rácz Ildikó.

– Jólelkű, odaadó, kedves, igaz ember volt Józsi. Mi 12 éve lettünk a legjobb barátok, néhány éve együtt is dolgoztunk. Még mindig nem hiszem el, hogy ilyen gyorsan elment

– mondta Banga Norbert, aki szintén a vásárhelyi SBO-n dolgozik. Tőle tudjuk, hogy a kórházban több osztály is szervezett gyűjtést a család javára. Az SBO-n pedig máig mindennap gyertyát gyújtanak a fiatal férfi emlékére.

Mezeiné Horváth Mária krónikus beteg, sokszor került be az SBO-ra, így gyakran találkozott Hatvani Józseffel, akivel korábban szomszédok is voltak.

– Tiszta lelkű, családszerető em­­bert veszítettünk el. Mi, betegek is csupa jót mondhatunk rá. Mindenkivel nagyon empatikus volt. Amikor megtudtam, hogy beteg, teljesen lesokkolt, a halálát pedig szinte nem is akarom elhinni.

Hatvani Józsefet március 10-én, 13 órakor búcsúztatják a hódmezővásárhelyi Szent István-templomban.