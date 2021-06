Hazatér a labdarúgás – Anglia reménykedik

Pénteken megkezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság, így bemutatjuk a hat csoportot. A C és a D jelű négyesben is szerepel egy-egy nagyágyú, és ide is jut egy abszolút újonc, aki megkavarhatja a lapokat.

Lapunkban a pénteki rajtig mind a hat csoporttal foglalkozunk, szerdai lapszámunkban az A és a B csoport csapatairól olvashattak, így ma a C és a D jelű négyesekkel foglalkozunk.

Visszatérés, hiányzóval

A C csoport abszolút favoritjának Hollandiát tekinthetjük. Az oranje becenevű válogatott azonban hiába szerzett 2014-ben bronzérmet a világbajnokságon, azóta nem volt ott egyik nagy tornán sem. Amszterdamban játszhatják a hazai meccseiket, és a szerencse is fogta a kezüket a csoportbeosztáskor. Gondok viszont adódtak a hollandoknál, hiszen Virgil van Dijk nem épült fel keresztszalag-sérüléséből, a világ egyik legjobb belső védője tehát nem lesz ott a tornán. Klasszisokból persze így sincs hiány, Memphis Depay meccseket dönthet el, de a Liverpoolt (most úgy tűnik, mégsem a Barcelona, hanem a PSG kedvéért) elhagyó Wijnaldum is extra teljesítményt hozhat.

A legnagyobb veszélyt várhatóan Ukrajna jelentheti Hollandia számára, keleti szomszédunk egymás után negyedik alkalommal jutott ki az Eb-re, igaz, harmadik helynél még sosem végzett előrébb a csoportjában.

A veretlen kijutás után a legendás Andrij Sevcsenko által vezetett ukránok most jó eséllyel pályáznak arra, hogy történelmet írjanak. A keretet ugyan főleg odahaza játszó játékosok alkotják, viszont a Manchester Cityben szereplő Zincsenko, az Atalantában bombagólokat jegyző Malinovszkij és a Sahtar honosított brazilja, Marlos megadhatja a kellő támogatást a csapatnak.

Ausztria bizonyára javítani szeretne, hiszen 2016-ban Franciaországban csoportutolsó­ként zárt. Ezen sokat javíthat Sasa Kalajdzic, a 22 éves csatár ugyanis a német Bundesligában a Stuttgart színeiben 16 gólt szórt. A két méterre nőtt támadót ráadásul a Real Madridhoz igazoló David Alaba, vagy a Lipcsében játszó Sabitzer ki is tudja szolgálni – igaz, a védelem már közel sem fest ilyen jól.

Itt játszik majd az Eb másik újonca, Észak-Macedónia, amely önálló történelme során először jutott ki egy nemzetközi tornára.

Keretükben több, az NB I.-ben megfordult játékos is ott lesz, Muszliu a Mol Fehérvárban játszik, Nikolov korábban játszott Székesfehérváron, Risztevszki pedig az Újpestben szerepelt. Akárcsak Enisz Bardhi, aki immáron a spanyol Levante légiósa. Az észak-macedónokat a 37 éves Goran Pandev rutinja repítheti, ráadásul csak az utolsó fordulóban játszanak már Hollandiával, amikor már lehet, hogy csak számukra lesz tétje annak a meccsnek.

Újra összecsapnak

A D csoport vasárnapi nyitómeccse rögtön egy igazi rangadót hoz, hiszen a 2018-as világbajnokság elődöntőjében játszott egymással Anglia és Horvátország: most viszont Londonban találkoznak egymással.Az angoloknál kimaradt a keretből a remek tavaszt produkáló Jesse Lingard, Gareth Southgate szövetségi kapitány viszont így is bőséges fegyvertárral rendelkezik. Elég csak Phil Foden, Jadon Sancho vagy Harry Kane nevét mondani. A meccsei­ket Londonban játszó angolok most abban reménykednek, ez a generáció már képes lesz újra legalább a legjobb négy közé eljutni, erre ugyanis Eb-n 1996 óta nem volt példa.

A horvát válogatott ezüst­éremig jutott a 2018-as világbajnokságon, abból a csapatból viszont négyen is (Mandzukic, Rakitic, Strinic és a kapus Su­basic) lemondták a válogatottságot, az újak beépülésével kapcsolatban pedig ellentmondásos hírek láttak napvilágot. Nem a legjobb harmónia jellemezte ugyanis a horvát öltözőt, a fiatalabb játékosok nehezebben jöttek ki a rutinos labdarúgókkal: ez bizony pedig alapvetően meghatározhatja a továbbra is remek képességekkel bíró horvátok Eb-szereplését.

Különleges csata lehet az angol–skót mérkőzés június 18-án.

Skócia 1996 után tér vissza az Eb-re, viszont igazán kiemelkedő játékosa egyaránt balhátvéd. Az Arsenalban szereplő Kieran Tierney és a Liverpoolban berobbanó Andrew Robertson egyszerre való szerepeltetését egy háromvédős rendszerben próbálja meg Steve Clarke, akitől bravúr lenne, ha ebből a csoportból sikerülne továbblépnie.

A kvartett negyedik tagja Csehország, amelynek szereplése nagyban múlik majd Tomas Souceken. Az angol West Ham 26 éves középpályása pazar idényt nyújtott, 10 gólt is szerzett, és a londoni klub mellett a válogatottban is alfája és ómegája lehet mind a védekezésnek, mind a támadásnak – de érdemes lesz figyelni Alex Král játékát is. Azt megígérhetjük, könnyen fel lehet majd ismerni.

Pénteken rajt

Sorozatunk pénteken az E, valamint az F csoport ismertetőjével zárul, utóbbiban szerepel a magyar válogatott is, amely majd kedden 18 órától Portugália ellen kezdi meg a kontinenstornán való szereplést. Pénteken este már mérkőzést is láthatunk, hiszen 21 órától jön az Eb nyitómeccse:

Rómában az olasz válogatott Törökországgal játszik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

A program