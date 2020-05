Hazatérhettek az otthonukba

Ismét az újszegedi sportcsarnokban edzhetnek a Szeged BC ökölvívói, akik közül Kis Máté a profik mezőnye után olimpiai kvalifikációra készül.

A Szeged Box Club tegnap el­kezdhette a munkát az újszegedi sportcsarnokban – éppen a vezetőedző, Gál László születésnapján.

– Az edzések egyénileg fo­­lyamatosak voltak, hiszen van­nak utánpótlás-válogatottjaink – mondta Gál László. – A közösségi oldalakon követtem a tanítványok munkáját, így ha testileg nem is, de lelkileg valamilyen szinten együtt ma­­radtunk, és láttuk, ki mit csi­­nál. Jöttek a videók az erősítésekről, a vége felé pedig már találkoztunk kisebb csoportokban egy hangárban is. Kitakarítottuk az edzőtermet, állandó a fertőtlenítés a teremben, az öl­­tözőben, és kompromisszumokra is hajlandók voltunk, hogy visszatérhessünk. Örülök, hogy hazajöhettünk.

Gál profi tanítványa, Kis Má­­té is készült, ahogy tudott a karantén alatt, a jövőben pedig új célok állnak előtte.

– Mivel profik is indulhatnak az olimpián, Máté valószínűleg a 81 kilogrammban próbálja meg az ötkarikás kvalifikáci­­ót – nyilatkozta Gál. – Sokat erősödött, itthon nem hiszem, hogy ebben a súlyban bárki le­­győzheti. Örülök, hogy egy évvel eltolták az olimpiát, mert amúgy csak néhány hónap állt volna rendelkezésre az át­­állásra. El tudunk indulni a decemberi országos bajnokságon, majd egyéb versenyeken is. Olyan helyzetben van, mint aki a nagypályás fociról áll át a kispályásra: egészen más, pedig ugyanúgy futballozni kell. A profi szakágat nem engedtük el, de ez most fontosabb.