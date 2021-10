Helycsere a megyeegy élén – Galéria

Hazai sikert hozott a megyei I. osztály legutóbbi fordulójának rangadója, mindez pedig azt is jelentette, hogy helycsere történt a tabella élén.

A második fogadta az elsőt Tiszaszigeten, ahol a fordulatot az első fél óra végén történtek jelentették. Ekkor Ásványi kapus húzott le egy labdát, miközben felhúzta a térdét is, majd szóváltásba keveredett ellenfelével, Ruzicska játékvezető pedig büntetőt ítélt és kiállította a szegediek kapusát. Albert magabiztos volt a büntetőnél, és mint később kiderült, ez el is döntötte a rangadót, a Tiszasziget pedig átvette a vezetést a bajnokságban.

Több mint egy tucatot lőtt az SZVSE Apátfalván, de hasonlóan magabiztos sikert aratott a Makó II. a Deszk otthonában, a Maros-partiak főképp fejjel voltak eredményesek a két újonc csapat meccsén.

A HFC II. egy büntetőt is elhibázott az UTC otthonában, végül a hajrában egy pontot megmentett. A Szentesi Kinizsi először nyert idén otthon, habár a végén izgulnia kellett a győzelemért a DAFC Szeged ellen, amely majdnem eltüntette háromgólos hátrányát.

Az Algyő Mórahalomról távozott három ponttal, és szerzett értékes győzelmet: habár a hazaiak előtt felcsillant a pontszerzés reménye a fordulást követően, végül a szerencse is rákacsintott az Algyőre, és győzött.

Tiszasziget–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 1–0 (1-0)

Tiszasziget, 120 néző. Vezette: Ruzicska Máté – jól (Minda, Kis).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Zámbori, Skribek B., Szabó D. (Bernát, 87.), Skribek Á. (Bánóczki, 80.), Albert (Szűcs T., 76.), Vajna, Farkas F., Kökény, Godó. Játékos-edző: Bernát Péter.

Szeged-Csanád GA II.: Ásványi – Murár, Papp D., Mészáros G. (Kubitsch, 76.), Ábrahám B., Szűcs Zs. (Sági, 31.), Holcsik (Bojtos, 62.), Dobronoky (Csípai, 76.), Bitó, Vári, Papp Á. Edző: Andorka Péter.

Gólszerző: Albert (32., 11-esből).

Kiállítva: Ásványi (32.).

Jók: Zámbori, Farkas, Papp Á., Kökény, Skribek B., Skribek Á, ill. Mészáros, Ábrahám, Murár.

Bernát Péter: – Fejben másként játszottam le az emberelőnyös lehetőségünket, de célfutball lett belőle. Ezen a szinten nehéz ilyen csapat ellen játszani, ma csapatként működtünk.

Andorka Péter: – Egyenlő létszámnál domináltunk, a 28. percben történt furcsa és érthetetlen döntések jelentősen befolyásolták a további történéseket. Emberhátrányban is volt esélyünk akár a fordításra is. Fiatal játékosaimnak meg kell tanulniuk, hogy nem mindig a futball szépsége vezet győzelemre.

Deszk 0 (0) – Makó II. 6 (2)

Deszk, 80 néző. Vezette: Hajdú Dávid – kiválóan (Krisán, Tóth G.).

Deszk: Szabó G. – Török Gy., Pióker Ti. (Nagy G., 76.), Táncos (Salánki, 57.), Hovanyecz, Adamov, Markovics (Gémes Sz., 72.), Huszti, Varnyú, Fóris (Pióker Ta., 46.), Földi (Tarjányi, 62.). Edző: Papp Endre.

Makó II.: Mityók – László (Szilvási, 82.), Giba, Kardos Á., Baranyi (Guti, 70.), Bakos, Vas K. (Kis Zs., 76.), Bartucz M. (Tamás, 76.), Bohák D., Czebe (Bán, 70.), Kórász. Edző: Koczkás Zoltán.

Gólszerzők: Vas (10.), Bohák D. (38., 59., 85.), Baranyi (65., 69.).

Jók: Tarjányi, ill. mindenki.

Papp Endre: – Ahogy tavaly, most sincs hatgólos különbség a két csapat között. Ez is az én csapatom, most mutatkozik meg, milyen erősek is vagyunk.

Koczkás Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak, megérdemelt győzelmet arattunk. Most lettünk csapat a megyei I. osztályban, jó játékvezetés mellett kitettük szívünket-lelkünket a pályára.

ContiTech-Apátfalva 0 (0) – SZVSE-PizzaMonster 13 (6)

Apátfalva, 80 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Gargya, Szarka).

Apátfalva: Szénási – Erdélyi, Csávás, Posztós, Kardos G. (Keresztúri, 45.), Radnai, Beke, Rácz M., Rakity, Varga V., Olasz. Játékos-edző: Erdélyi Mátyás.

SZVSE-PizzaMonster: Zékány – Kormányos (Abadzic, 51.), Lőrinc (Laczi, 51.), Mészáros Z. (Tóth B., 57.), Rádai, Beretka (Kelemen B., 65.), Fülöp, Káposzta (Légrádi, 65.), Túri, Taci, Kelemen V. Edző: Paksi Péter.

Gólszerzők: Taci (5., 25., 66., 90.), Kelemen V. (19., 37., 53., 88.), Mészáros Z. (30.), Beretka (38., 57.), Kelemen B. (72.), Légrádi (85.).

Jók: ill. Taci, Kelemen V., Káposzta, Lőrinc, Rádai G.

Erdélyi Mátyás: – Még nem adjuk fel.

Paksi Péter: – Remek talajú pályán, sportszerű ellenféllel szemben jó játékot mutatott a csapat, megérdemelten nyertünk.

Mórahalom 2 (0) – Algyő 5 (2)

Mórahalom, 150 néző. Vezette: Bálint Dániel – jól (Borbás, Nagy G.).

Mórahalom: Szatmári – Ördögh (Suhajda, 75.), Baji, Papp D., Király, Kiss M., Kemenczés, Fátyol, Budai (Malatinszki D., 50.), Bokányi, Szalma (Malatinszki Á., 63.). Edző: Hódi Mihály.

Algyő: Siska – Rádi, Bozóki (Szalai, 33.), Kiss R., Selyem, Daróczi, Lajkó (Fórizs, 68.), Deák, Molnár Sz. (Belovai, 68.), Molnár G. (Varga G., 59.), Jernei (Szabó M., 76.). Edző: Podonyi Norbert.

Gólszerző: Bokányi (46.), Baji (74.), ill. Molnár G. (26.), Lajkó (33.), Deák (53.), Szalai (55.), Belovai (69.).

Jók: senki, ill. Siska, Rádi, Szalai, Selyem, Molnár G.

Hódi Mihály: – Amihez az Algyő ma hozzáért, az arannyá változott, de a térképet mi adtuk hozzá. Köszönjük, hogy szurkolóink mellettünk állnak!

Podonyi Norbert: – A szerencse ma mellénk állt, de tettünk is érte. Amit elképzeltünk, az helyenként megvalósult. Külön öröm, hogy fiataljaink gólokat szereztek egy rangadón.

Szentesi Kinizsi 4 (2) – DAFC Szeged 2 (0)

Szentes, 100 néző. Vezette: Stefánovits Gábor – jól (Szabó G., Csovcsics).

Szentesi Kinizsi: Tóth L. – Berta, Frank (Bertók G., 81.), Lőrincz (Légrádi, 81.), Prozlik, Bartucz (Varga A., 72.), Péter (Sáfár, 72.), Lázár, Piti, Molnár Zs. (Hamed, 72.), Mészáros M. Edző: Bány Tamás.

DAFC Szeged: Grund – Szánót (Mádi, 70.), Nagy M., Kis B., Fekete Á. (Rózsa, a szünetben), Kovács P. (Tóth G., 70.), Pető, Faragó (Kertész, 78.), Rádóczi, Baka, Masa (Vetstein, a szünetben). Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Frank (7.), Prozlik (13.), Péter (54.), Sáfár (93.), ill. Rózsa (78., 89.).

Jók: Frank, Prozlik, ill. Pető, Kis, Rózsa.

Bány Tamás: – Egy agyonnyert meccset majdnem elrontottunk. Csak annak örülhetek, hogy megtört a hazai vereség sorozatunk.

Terjéki Tamás: – A lassú kezdésünket kihasználta az ellenfél.Gratulálok a Szentesnek!

UTC 2 (1) – HFC II. 2 (1)

Szeged-Újszeged, 30 néző. Vezette: Mígh Tamás – gyengén (Kakuk, Szabó R.).

UTC: Mészáros – Zsömbörgi, Szántó, Dongó (Nagyfalusi, 52.), Sós, Mohammadreza, Zsilinszki (Péczely, a szünetben), Palakovics (Kaszper, 90.), Pesti, Varga L., Schneider. Játékos-edző: Szántó Dániel.

HFC II.: Heckó – Tóth J., Rostás (Árgyelán, 67.), Tóth I. (Rajsli, 52.), Kecskeméti, Gyüre, Nagy Att. (Szőke, 79.), Bány, Papp M., Hajdú Cs. (Urbán, 74.), Paku. Edző: Bacsa Zsolt.

Gólszerzők: Zsömbörgi (43.), Szántó (48.), ill. Bány (9.), Kecskeméti (89.).

Jók: Mészáros, Varga, Schneider, Zsömbörgi, Szántó, ill. Tóth J., Papp M., Gyüre.

Szántó Dániel: – Gyenge kezdés, erőteljes feltámadás, majd a szembeszélben a 89. percben elvesztettünk két pontot.

Bacsa Zsolt: – A kapu előtt sorozatosan rossz döntéseket hoztunk, ezért pontokat hagytunk a Kertész utcában. Gratulálok az ellenfél kapusának!

Bordány 1 (1) – Kiskundorozsma 0 (0)

Bordány, 200 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – jól (Csöngető, Bálint).

Bordány: Csúri – Visnyei (Sőregi, 90.), Farkas F., Márki, Fodor (Hajdú, 63.), Szűcs D., Bábi, Meszes (Valach, 81.), Bozsó, Ábrahám (Szűcs Sz., a szünetben), Denkovity. Játékos-edző: Vasas Gábor.

Kiskundorozsma: Rozs – Varga Á. (Szecskó, a szünetben), Molnár K., Kalapács, Sallai, Cseh, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Takács, Lóki. Edző: Ottlik Roland.

Gólszerző: Szűcs D. (45.).

Kiállítva: Molnár K. (88.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Vasas Gábor: – Egy igazi rangadón, egy szép átlövés góllal itthon tartottuk a három pontot.

Ottlik Roland: – Azt hittük, hogy a bab is hús. Az első félidőt átaludtuk, utána pedig nem tudtuk visszahozni a meccset.

