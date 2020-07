Helyi tehetségeket díjaztak

A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) három támogatást is megszavazott ifjú magyar sportolók támogatására, ebből két tehetség szegedi: a gyors­korcsolyázó Bíró Hanna és a rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Péter komoly ösztöndíjban részesült.

Év elején büszkén számoltunk be arról, hogy két szegedi sportoló is remek eredményekkel szerepelt az ifjúsági téli olimpián. A Tornádó Team Szeged gyors­korcsolyázója, Bíró Hanna azután, hogy első számú tartalékként kvalifikálta magát, a középmezőnyben végzett minden versenyszámban. Jászapáti Péter, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület rövidpályás gyorskorcsolyázója egyéni összetettben 17. helyen végzett az ötkarikás játékokon. Ezeket az eredményeket is elismerte a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU), ugyanis három támogatást szavazott meg magyar tehetségeknek, ebből kettő az említett szegedi reménységeké lett. Komoly támogatásról van szó, hiszen Bírónak 2500 svájci frankos (775 ezer forint), Jászapátinak 1500 svájci frankos (465 ezer forint) támogatást ítéltek oda.

– Mivel a másik szegedi ju­­ni­orválogatott versenyzőnk, Nógrádi Bence már kapott egy hasonló támogatást, rögtön Jászapáti Péterre gondoltunk a pályázatnál – árulta el edzője, Szabó Krisztián. – Mivel a családja Szegeden él, de Budapesten edz a nemzeti csapattal, nagy segítséget jelent az ösztöndíj. Ez is egy lehetőség arra, hogy kihozza magából a maximumot, és közelebb kerüljön az olimpiai csapat tagjaihoz, amelyre már most van esély. A következő szezonra ugyanis cél, hogy Péter a világkupa-szereplés jogát kivívja – jegyezte meg.

– Nagy megtiszteltetés az ösztöndíj, egyben lehetőség, hogy a kerékpáros erőnléti edzéseket új szintre emeljük. Két év múlva reális cél lehet az olimpiai szereplés, az álom elérésében min­­den támogatásnak nagyon örü­­lünk – mondta Bíró Hanna edzője, Garzó Erika.