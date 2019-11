Helytállt és 9 gólt lőtt a listavezetőnek a Szeged

A Szeged SZTE női vízilabdacsapata a női vízilabda OB I idei utolsó fordulójában hazai pályán 21–9-re kikapott a bajnokságot hibátlan mérleggel vezető Dunaújvárostól.

Garda ötméteresei után Tóth Petra törte meg a szegedi jeget, és bár esélyeshez méltón a Dunaújváros meglépett, Lengyel Dominika ötméterese és Mchunu Hlengiwe találata is szépítette az eredményt. A második negyedben Trifán Dóra remek védéseket mutatott be, ekkor volt a legjobb a hazai védekezés is. A harmadik negyedre már jobban felpörgött a Dunaújváros, megúszásból több gólt is szereztek, de szép szegedi találatok is akadtak. Az utolsó negyedben Tóth Petra és Lengyel Dominika is megszerezte harmadik gólját, így tisztes helytállással búcsúzott az évtől a Szeged.

Varga Tamás: – Kilenc gólt lőttünk a Dunaújvárosnak, ami elismerésre méltó a lányoktól, de ennél több is lehetett volna, hiszen ötméteres hibáztunk és az első négy emberelőnyünkből egyet sem váltottunk gólra. Dekoncentráltan, talán félve kezdtük a meccset. Nem egy kaliber a két csapat, de komolyabb találkozót is tudtunk volna vívni a Dunaújvárossal, ha jobban koncentrálunk.

Szeged SZTE–Dunaújváros 9–21 (3–6, 1–2, 3–8, 2–5)

Női vízilabda OB I, 9. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 50 néző. Vezette: Pásztor, Juhász.

Szeged SZTE: Trifán – Miklós, Lengyel A., Bicskei, Lengyel D. 3, Mchunu 2, Tóth 3. Csere: Gyöngyösi (kapus), Rompos, Botka, Árkosy 1, Pádár, Korom. Vezetőedző: Varga Tamás.

Dunaújváros: Kiss – Brezovszki 1, Geraldine 2, Garda 6, Vályi 3, Huszti, Szellák 1. Csere: Sajben V. (kapus), Gurisatti 6, Horváth, Szabó 1, Sajben N., Ziegler 1. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól – emberelőnyből: 9/2, ill. 8/4.

Ötméteresből: 2/3, ill. 7/7.

Kipontozódott: Huszti.