Hét év után győzött a Szedeák Körmenden

Óriási bravúrt ért el a Naturtex-SZTE-Szedeák, miután győzni tudott az Egis Körmend vendégeként. Keller Iván nyolc triplát dobott be, James Dickey pedig egészen extra estét produkált, 2013 után először nyert Körmenden a Szedeák.

Az idei szezonban a nagycsapatok ellen ugyan rendre szoros, jó meccseket játszott a Naturtex-SZTE-Szedeák, de a Falco, a Szolnok, a DEAC és a Paks elleni találkozók közül egyiket sem tudta megnyerni. A tegnap esti, Körmend elleni idegenbeli meccsen is úgy tűnt, nem szakad meg ez a sorozat, hiszen borzasztóan kezdett a Tisza-parti csapat, amely több mint hét percen keresztül nem dobott kosarat, 15–0 után Kerpel-Fronius Gáspár törte meg a szegedi gólcsendet.

Ami azonban ezután történt, arra kevesen számítottak: a kispadról beszállt Keller Iván és Kerpel-Fronius Balázs is szerzett egy-egy triplát, sőt, előbbi további pontos távoli dobásokkal jelentkezett, miközben egyre inkább összeállt a szegediek védekezése. Csak Takács Kristóf dudaszós triplája miatt nem vezetett a Szedeák a nagyszünetben, 39–37, abszolút nyílttá vált a folytatás.

Innentől kezdve viszont a Naturtex akarata érvényesült:

Keller ráadásul egyszerűen nem tudott hibázni kintről, hetedik triplájával már hét ponttal, 60–53-ra vezetett Szrecsko Szekulovics csapata.

Innen már nem is engedte át előnyét a szegedi csapat, amely roppant okosan és taktikusan játszott az utolsó negyedbn, ezúttal azt is elbírta, hogy Djordje Dzseletovics csak ekkor szóljon hozzá a meccshez. Bár igazi csapatmunkával, 15 pontos hátrányból fordított a Szedeák, ki kell emelni James Dickey-t, aki elképesztő meccset hozott, az amerikai center 24 pontja mellé 15 lepattanót szedett, és volt még hat kiharcolt faultja és három szerzett labdája is, Keller Iván pedig 11 távoli dobásából nyolcat is a gyűrűbe küldött.

Hét év után, 2013 novembere óta először tudott nyerni a körmendi csarnokban a Szedeák, amely ezzel a sikerrel elvette a vasiak idei hazai veretlenségét is, és ebben az évadban már harmadjára tudott nyerni idegenben.

Szrecsko Szekulovics:

Támadásban nagyon gyengén kezdtünk, de a két csereember, Kerpel-Fronius Balázs és Keller Iván beállása új energiát adott a csapatnak. Iván teljesítménye persze extra, de úgy gondolom, elsősorban csapatként küzdve nyertük meg ezt a nagyon nehéz mérkőzést. Büszke vagyok a fiúkra!

Körmend–Naturtex-SZTE-Szedeák 74-80(19-9, 20-28, 16-23, 19-20)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 1. forduló. Vezette: Győrffy P. A., Török R., Boros T.

Körmend: THAMES 20/3, Németh 7/3, Mócsán 7/3, Williams 4/3, TAYLOR 14, Csere: Mosley 14/3, Oroszi, Takács 3/3, Tóth 2, Ferencz 3/3. Vezetőedző: Ziga Mrvljak.

Szedeák: Kerpel-Fronius G. 8/6, GOVENS 7, Brown 3, Dzeletovics 5, DICKEY 24. Csere: Kerpel-Fronius B. 7, KELLER 24/24, Mayer 2. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.