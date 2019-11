Hét végén lesz a 30. Markovics Emléktorna

Magyarország legnagyobb röplabdatornájává nőtte ki magát a hagyományos Markovics Emléktorna, amelyet hét végén rendeznek meg 30. alkalommal, három szegedi helyszínen.

Markovics Endre 1989-es haláláig három évtizeden át volt a szegedi és a Csongrád Megyei Röplabdaszövetség elnöke, mindenese. Az utánpótlás a szívügye volt, ezért a 80-as években rendszeresen szervezett tornát általános és közép­iskolás korosztályú csapatoknak – mindig november elején.

Váratlan halála hazánkban óriási veszteség volt a sportág számára, de kollégái összefogtak, és Bezdán István vezetésével tovább ápolták a hagyományt. Azóta Magyarország legnagyobb röplabdatornájává nőtte ki magát az esemény, idén pedig jubileumhoz érkezik: hét végén rendezik a 30. Markovics Emléktornát.

Ilyenkor tehát egyértelműen Szeged a röplabda fővárosa, és ezt az idei számok is igazolják: két napon át három helyszín 12 pályáján összesen 93 csapat több mint 700 ifjú leány röplabdázója méri össze tudását. Díjazásban most sem lesz hiány, az elismerések közül pedig kiemelkedik egy szép gesztus is: Markovics Endréné a korosztályok legjobb szegedi versenyzőinek hat kupát ajánlott fel.

A szupermini korosztály 24 együttese az Arany János Általános Iskolában szerepel majd, a Lila iskolában a 17 gyermekcsapat röplabdázik reggeltől estig, a legtöbben pedig az Etelka sori csarnokban lesznek, ahol 52 mini korosztályos társaság vív csatákat egymással a torna folyamán.

– Az elmúlt években már nagyon kellett ügyelni a re­gisztrációnál, tavaly például 24 óra után le kellett zárni, mert betelt minden hely – jegyezte meg Bezdán István. – Mindenki tudja: precízen, percről percre lejegyzett forgatókönyv alapján, gond nélkül megszervezzük az eseményt, erre pedig büszkék is vagyunk – emelte ki a fő szervező.