Hétfőn kezdi meg az újabb felkészülést a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat

Jövő héten hétfőn véget ért a szabadság a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat számára. Az OB I-es együttes megkezdi a felkészülést a február 1-jei Miskolc elleni hazai bajnokira.

Még tart a pihenő, egyelőre még nem edzenek az OB I-es Szegedi Férfi Vízilabdacsapatának a játékosai. Az újonc jövő héten hétfőn lát munkához, február 1-jén játszik először a bajnokságban, az A csoportban hazai környezetben, az újszegedi sportuszodában a Miskolc együttesét látják majd vendégül. Több mint két hét pihenőt kaptak a pólósok a vezetőedzőtől, Szabó Zoltántól. A tréner azt kérte tőlük, hogy ví­­zilabdára éhesen térjenek vissza a felkészülés kezdetére. Előírta, hogy mindenki mozogjon, de a medencét azt kerülje el. A keret tagjai így leginkább a konditeremben, illetve kint a szabadban, futással tartották magukat karban, mert tudják, hogy kemény időszakkal indul majd a felkészülés.

Az első héten sok labdát nem látnak majd a játékosok, legalábbis ezt jósolja Szabó edző. A második héten már a taktikai elemek csiszolása játssza a főszerepet, tervben van több edzőmeccs is, így a Szentes, a Szabadka és a Pécs is ellenfele lesz a szegedi együttesnek.

Az SZFVCS jelenleg az A csoportban hat ponttal a hatodik helyen áll. Kilenc meccset játszott az újonc, kettőt megnyert (a Debrecen és a Tatabánya ellen), hetet pedig elveszített. A 2019–2020-as szezon előtt a csapat az a célt tűzte ki magának célul, hogy magabiztosan harcolja ki a benmaradást.

Nem egyszerű az idei bajnokság, hiszen a válogatott programja miatt több hosszabb szü­net is volt, így több felkészülési időszakot is be kellett iktatni. Még az A csoportból hat meccse van hátra a Tisza-parti együttesnek, ebből több rangadó is, hiszen a Tatabányát és az UVSE-t is hazai medencében fogadják majd, így gyarapíthatják a pontjainak a számát. Hétfőn tornatermi edzéssel indul a felkészülés, napi két foglalkozás szerepel majd a programban.