Hétvégén rendezik a 12. Hód Faktor-Aréna Kupát

Közel ötszáz versenyző, köztük több magyar válogatott úszó részvételével rendezi meg hétvégén a Haász SZUE a 12. Hód Faktor-Aréna Kupát. A hódmezővásárhelyi viadalt szigorú szabályokkal teszik biztonságossá.

34 egyesület közel 500 úszója 2 napon át méri össze tudását – ezek a legfontosabb számok a hétvégi Hód Faktor-Aréna Kupa kapcsán. A hagyományos viadalt tizenkettedik alka­lommal rendezi meg a Haász SZUE, a szegedi egyesület pedig szeretne példát mutatni, hogy biztonságosan lebonyolítható egy ilyen úszóverseny, amely természetesen zárt kapus lesz. Belépés előtt mindenkinél mérik a testhőmérsékletet, a szájmaszk használata kötelező, folyamatos lesz az uszodai fertőtlenítés, a napokban pedig mindenkinek le kellett adnia egy egészségügyi nyilatkozatot.

– A Hód Fürdő Kft.-vel kialakítottunk egy szigorú időtáblát minden egyes eseményre, hogy maximálisan betarthassuk az egészségügyi előírásokat – hangsúlyozta Nagy Attila, a Haász SZUE elnöke. – Fontos, hogy motiváljuk az úszókat, verseny nélkül nem maradhatnak. Róluk szól majd minden, a magyar úszósport számára pedig olyan kiemelt esemény lesz, hogy nem csak szegedi részről lesznek válogatottak a mezőnyben, például Verrasztó Evelyn (Európa-bajnok, ötvenkétszeres magyar bajnok), Bernek Péter (rövid pályás világ- és Európa-bajnok) és Bohus Richárd (világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes) is benevezett – árulta el a szakember.

A Haász SZUE világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes olimpikonja, Olasz Anna is nagyon várja az eseményt, hiszen két hónapja kiváló formát mutatott.

– Normál esetben ez egy felkészülési verseny lenne, de most a ritka bizonyítási lehetőségek egyike, így sokkal jobban odatesszük magunkat. Versenyek híján nyáron volt időnk fejleszteni a technikánkat, ami rendkívül hasznos volt, ezt most élesben is megmutathatjuk – nyilatkozta Olasz Anna.