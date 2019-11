Hiába a jó kezdés, nincs meg az első idegenbeli Szedeák-siker

Tizenhárom ponttal kapott ki a Naturtex-SZTE-Szedeák a Kaposvár otthonában az NB I/A csoport kilencedik fordulójában, így a szegediek továbbra is egy sikerrel állnak a bajnokságban.

Ahogy arra előzetesen Andjelko Mandics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője utalt is, Kerpel-Fronius Gáspár kiesésével kicsit át kellett alakítani a szegediek játékát, hiszen Milos Miliszavjlevics személyében csak egy bevethető irányítóval utazott el a Szedeák a Kaposvárhoz.

A kezdőötösbe ezúttal Vágvölgyi Ákos került be – Wirth Ádám pedig remekül kezdte a meccset, gyorsan szerzett egy duplát és egy triplát is. A támadással, azon belül a triplázással ezúttal sem volt gond, csak az első negyedben öt szegedi trojka érkezett hat kísérletből, ám Lalics büntetői után mégis öt ponttal lépett meg az első tíz perc végén a Kaposvár. Ante Krapic szedett egy nagyon fontos támadólepattanót az első tíz perc zárásaként, a visszatett labdája után pedig csak három pont volt a különbség.

A hazaiak – hasonlóan a Pécs elleni, idegenben megnyert meccsükhöz – is jól céloztak távolról, Davis beemelt hármasa után hét pont volt a KKK előnye, így két perc sem telt el a második negyedből, amikor Andjelko Mandicsnak időt kellett kérnie 33–26-nál. A negyed felénél csak két dobott pontnál járt a Szedeák, amelynek ekkor nem ültek a dobásai. Ennek tükrében a Kaposvár hétpontos vezetése még nem is volt mondható soknak, Wirth újabb távolijára azonban egy indítással válaszolt a Kaposvár, Hendlein ziccerét követően így 41–32-nél ismét időt kért Mandics. A vonalról is pontosabb volt a somogyi csapat, így Lalics újabb büntetői után először volt kétszámjegyű a különbség (45-35). Asbury kosara már a félidő végét jelző dudaszó után született, így a lepattanókat uraló Kaposvár tizenkét ponttal vezetett a nagyszünetben: a hazaiak dupla annyi (!) szedett pattanónál tartottak húsz perc után, amiből kilenc támadólepattanót is jegyezhettek, ebben elsősorban Lalics emelkedett ki, a magasember játéka ellen nehezen találta az ellenszert a Szedeák.

A pontszegény harmadik negyedben nem tudott igazán közel kerülni ellenfeléhez a Tisza-parti csapat, a Kaposvár továbbra is tartotta az eredményt. Az utolsó negyedben már mindenkinek lehetőséget adott a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője, a Kaposvár pedig végül tizenhárom ponttal nyert: hiába a kevesebb eladott labda, a jobb triplaszázalék, a lepattanók közötti óriási különbséget nem tudta ellensúlyozni a Szedeák. A korábban a szegedieknél pattogtató Alekszandar Ponjavics ezúttal nem a pontjaival, hanem éppen a lepattanóival emelkedett ki, tíz második labdát is szedett a szerb légiós, de a KKK összességében tizenhattal több lepattanóval zárta a meccset, mint a Szedeák, ez pedig döntő tényezőnek bizonyult. Kerpel-Fronius Balázsék ezzel szezonbeli nyolcadik vereségüket szenvedték el.

A Naturtex-SZTE-Szedeák legközelebb december 6-án lép pályára, amikor is a Szolnokot fogadja az újszegedi sportcsarnokban.