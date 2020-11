Hiába kapaszkodott a Naturtex-SZTE-Szedeák, kikapott a Szolnoktól

Remekül triplázott az egész meccsen a Szolnoki Olajbányász, amit nem tudott kompenzálni a Naturtex-SZTE-Szedeák: szoros végjátékban ezúttal is vereséggel zártak Kerpel-Froniusék a férfi kosárlabda NB I./A csoportban.

Meglátszódott az egy hónapos kihagyás a Szedeák játékán: bár a múlt héten két edzőmeccset is játszott a csapat, mégis nehezen kezdte a Szolnok elleni meccset. A lepattanózást nem tudták kontrollálni Brownék, ennek, és pontosabb támadójátékának köszönhetően a Szolnok gyorsan tízpontos előnyt épített ki.

A második negyedben már megérkezett a meccsbe a Szedeák is, Govens triplái után Zach Brown kosarával először vezetett a meccsen a szegedi csapat, 26–25. A folytatás is hasonlóan szoros játékot hozott, Badzim hármasa zárta le az első félidőt, amellyel egy pontra faragta hátrányát az Olajbányász. A vendégek hét triplája is kiemelendő az első két negyed során, ennek ellenére vezetni tudott a szünetben a Szedeák.

A második félidő sem hozott nagy változást, a Szolnok továbbra is jól dobott kintről, de ezt tudta ellensúlyozni a Szedeák, amikor pedig minimálisan ellépett a vendégcsapat, a negyed végén pillanatok alatt 61–60-ra fordított Szekulovics csapata. Csakhogy megint jött egy tripla, ezúttal Pongótól, így a Szolnok várhatta előnyből az utolsó tíz percet.

Az Olajbányász kinti dobásai továbbra is pontosak voltak, Warner triplája után 10 pontra nőtt a szegedi hátrány, és már csak négy perc volt az órán. Hiába vette fel a küzdelmet a többi mezőnymutatóban a Szedeák, a hármasok ezen a napon jobban mentek a Szolnoknak.

Ennek ellenére megteremtette magának a győzelem lehetőségét a Szedeák, vagy leg­alább azt, hogy hosszabbításra mentse a meccset: 75–81-nél ugyanis egy labdaszerzés után Keller Iván dobott be egy hármast. A döntetlenért még Zach Brown is ráemelhette, mivel Szubotics kihagyta a büntetőit, de az amerikai trojkája rövid lett, majd Warner a túloldalon bedobta az övét távolról, ezzel nyert a Szolnok.

Szrecsko Szekulovics:

– Gratulálok a Szolnoknak, ma ők voltak a jobbak. Nem tudtuk elkapni a megfelelő ritmust, sok lepattanót engedtünk ellenfelünknek, főleg az első félidőben. Ismét szoros meccset játszottunk egy erős csapattal, de képesek vagyunk a jobb játékra.

Szedeák–Szolnok 78–84 (16–23, 26–18, 19–22, 17–21)

Férfi kosárlaba NB I./A csoport, 11. forduló.

Szeged, újszegedi sportcsarnok, zárt kapuk mögött.

Vezette: Kapitány, Török, Győrffy.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Kerpel-Fronius G. 2, GOVENS 19/9, Brown 10/3,

DZSELETOVICS 23, Dickey 6.

Csere: Kerpel-Fronius B. 7/3, KELLER 11/3.

Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Szolnok: WARNER 19/9, Kovács 7/3, Rudner, CAKARUN 16, SZUBOTICS 15/3.

Csere: Badzim 12/9, Zsíros 6/6, Pongó 9/9. Taiwo.

Vezetőedző: Gasper Potocnik.