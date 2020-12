Holnap 16 órától: Szegedi VE–Pécs

Elérkezett az őszi idény hajrája, a férfi vízilabda OB I. 14. fordulójában a Szegedi VE a Pécset fogadja holnap 16 órakor az újszegedi sportuszodában. A Tisza-parti kapus, Molnár Dávid szerint a hazai siker kulcsa a baranyai gyors lefordulások megakadályozása lesz már az első perctől kezdve.

A nyári magyar kupa során Sánta Dánielék a baranyaiak ellen harcolták ki, hogy a 9. helyért játszhassanak. A Pécset 13-9-re győzte le a Szeged, majd a helyosztón Szentesen 14-10-re nyert.

– A nyáron legyőztük a Pécset, de abból a meccsből indulhatunk ki, hiszen a Kaposvárt is két vállra fektettük, bajnokin mégis elvitték a három pontot Szegedről a somogyiak – emlékezett vissza Molnár Dávid, a Szegedi VE kapusa. – Csak úgy verhetjük meg a Pécset, ha már a mérkőzés elején elvágjuk a stílusukat, vagyis nem engedjük nekik, hogy védekezésből leforduljanak. Jól használják ezt a fiatalos stílust, mivel van pár gyors szélsőjük. Kiváló átlövőik is vannak, illetve a szezon közben igazoltak egy montenegrói centert, akiről még keveset tudunk – avatott be a részletekbe a 27 éves hálóőr.

A Szeged legutóbb idegenben legyőzte a Tatabányát (14-10), míg itthon a Kaposvártól kikapott (9-8), az UVSE-t pedig felülmúlta (13-10). Holnap ismét az újszegedi sportuszodában ugranak vízbe Molnárék, jó előjelekkel várják az összecsapást.

– Magabiztosságra adhat okot, hogy már mindenki jár edzésre, mindössze egyetlen játékosunk az, akire még vár kivizsgálás. Egyre többet tudunk együtt játszani, ami óriási öröm, hiszen egyre jobban összeszokunk a vízben. Gőzerővel készülünk a Pécsre, három pont és az előrébb lépés a célunk a tabellán – fogadkozott.

Pécs, Szentes, Eger. Ez a három együttes vár még Molnár Dávidékra idén.

– A vírus miatt edzőmeccseken nem gyakorolhattunk, maradt az éles szituáció, így minden tétmérkőzést megragadunk, hogy csiszoljuk a játékunkat és összeszokjunk – tette hozzá.

Novemberben kilenc szegedi játékos kapta el a koronavírust. Köztük volt Molnár Dávid is, aki szerencsésen megúszta a megbetegedést, a pihenésnek pedig még örült is.

– Szaglásvesztésen kívül szerencsére semmi más tünetem nem volt. Erőltetett tempó, sok utazás után annyiból pozitív volt a kényszerpihenő, hogy kipihentebben térhettem vissza a negatív tesztet követően az edzések világába – jegyezte meg.