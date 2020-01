Holnap 18 órától a Pécset fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák

A két ünnep között is zajlott az élet a férfi kosárlabda NB I/A csoportjában, és nem csak azért, mert fordulót is rendeztek karácsony és újév között. Szombaton az idei első hazai bajnokiját játssza a Naturtex-­SZTE-Szedeák az edzőváltáson átesett Pécs ellen.

Az ünnepek sem jelentettek megállást a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, hiszen a karácsonyt követő forduló után ja­­nuár első hétvégéjén is ren­­deznek mérkőzést a férfi ko­­sárlabda NB I/A csoportjában. Vágvölgyi Ákosék a Pécs gárdáját fogadják szombaton 18 órától az újszegedi sportcsarnokban, a baranyaiaknál pedig nem csupán egy ismerős akad majd a szegedi szurkolók számára.

A Szedeák korábbi csapatkapitánya, Andrija Csirics már az előző szezonban is a Pécset erősítette, és most egy korábbi kedvenc, Nenad Sulovics is el­lenfélként fut ki a parkettre. A szerb center eddig három mérkőzést játszott új csapata színei­ben, viszont győztes meccse még nincs – hiszen a pécsiek zsinórban hét mérkőzést veszítettek el, ami nem is maradt következmények nélkül.

Aligha gondolhatta volna Dragan Alekszics, hogy még eb­­ben a szezonban Szegedre kell utaznia, hiszen a korábban a Szolnokot irányító szerb szakembertől pont akkor váltak meg az Olajbányásznál, mielőtt a Szedeák vendégeként játszottak volna. Most viszont ő irányítja majd a Pécset, miután a Falco elleni vereséget követően Csirke Ferencnek is megköszönték a munkáját, helyére pedig Alekszicset nevezték ki a PVSK élére.

Szrecsko Szekulovics csapa­­ta két vereség után próbálhat meg javítani, és ha úgy játszik, ahogy tette azt a Paks ellen legutóbb, akkor erre lehet is esé­­lye. Az atomvárosiak otthonában három negyeden keresztül jó játékot mutatott a csapat, vi­­szont az utolsó negyed elején elkövetett hibákat kihasználta az ASE.

Ezzel a találkozóval elkezdő­dik az alapszakasz második fe­­le, az első tizenhárom találkozót követően pedig kialakult a kupadöntő mezőnye is. Ebből ép­­pen kicsúszott a Pécs, amely féltávnál kilencedik helyen áll, miután hiába kezdte hat győzelemmel a bajnokságot egyelőre nem tudott megállni a lejtőn. Van is miért visszavágnia a Sze­­deáknak szombaton, hiszen a szezon nyitásaként az eddigi legsúlyosabb, harmincpontos vereségét szenvedte el szeptember végén, amikor 103–73-ra nyert a Pécs.

Mindkét csapatnak égető szüksége lenne tehát a győ­zelem­­re szombaton, hiszen a Szedeák riválisa közül a Sopron sorban gyűjtögeti a győzelmeket, legutóbb hosszabbításban győzött az Alba Fehérvár ellen, de a középházat jelentő tizedik helyen álló Zalaegerszeg is négy győzelemmel szerzett többet a szegedieknél: igaz, a za­­laiakhoz hasonló mérleggel áll az Oroszlány és a szombati ellenfél, a Pécs is, azaz sokat is jelentene a harmadik hazai siker.